Kinija griežtina dvigubos paskirties prekių eksportą į Japoniją

Šalių santykiai įtempti nuo tada, kai Japonijos ministrė pirmininkė Sanae Takaichi lapkričio pradžioje užsiminė, kad galimas Taivano užpuolimas galėtų pateisinti Tokijo karinę intervenciją.
Kinija teigia, kad Taivanas yra jos teritorijos dalis, ir nuolat ginčijasi su Tokiju dėl salų Rytų Kinijos jūroje, į kurias pretenzijas reiškia abi šalys, ir užsienio kritiką jautriomis politinėmis temomis laiko kišimusi į jos reikalus.
Kinijos prekybos ministerija antradienį pareiškime nurodė, kad institucijos „nusprendė sugriežtinti dvigubos paskirtos prekių eksporto į Japoniją kontrolę“, ir pažymėjo, kad naujosios priemonės įsigalioja nedelsiant.
Ji pridūrė, kad draudžiama eksportuoti „visas dvigubos paskirties prekes Japonijos kariniams vartotojams kariniais tikslais, taip pat bet kokiems kitiems galutiniams vartotojams, kurie padėtų padidinti Japonijos karinius pajėgumus“.
Nors pareiškime neminimos konkrečios prekės, Pekinas įvairias jautrių sričių, įskaitant biotechnologijų, kosmoso ir telekomunikacijų, prekes priskiria dvigubos paskirties prekėms, kurioms taikoma eksporto kontrolė.
Kitame antradienį paskelbtame pareiškime, susijusiame su naujomis priemonėmis, Prekybos ministerijos atstovas spaudai išpeikė neseniai Japonijos išsakytas „neteisingas pastabas dėl Taivano, kurios reiškia karinės intervencijos Taivano sąsiauryje galimybę“.
Atstovas teigė, kad sugriežtinta eksporto kontrolė skirta „nacionaliniam saugumui ir interesams apsaugoti“.
Naujausi komentarai