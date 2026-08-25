Sinkevičius: manau, kad mūsų švietimo sistema yra pajėgi susidoroti su visais iššūkiais

„Aš manau, kad mūsų švietimo sistema pajėgi su visais iššūkiais susidoroti“, – artėjant naujiems mokslo metams antradienį žurnalistams Kaune teigė premjeras.
Vis tik M. Sinkevičius neslėpė, kad vienas iššūkių, su kuriuo susiduria švietimo įstaigos bei juose dirbantys pedagogai, – biurokratija.
„Ir aukštojo mokslo, ir pagrindinio ugdymo programose turbūt pedagogams ir tų biurokratinių iššūkių kyla – manau, kad reiktų galvoti apie mokytojų išlaisvinimą. Laisva šalis esame, laisva demokratija, ir jeigu norime užauginti kūrybingus žmones, tai reikia laiko ir erdvės kūrybai, o ne visokiems reglamentavimams, biurokratijai.
Šiuo klausimu premjeras teigė žadantis sudaryti ekspertų darbo grupę, kuriai būtų pavesta peržiūrėti dabartinės švietimo sistemos spragas.
„Planuoju sudaryti ir darbo grupę su ekspertais, kurie pasižiūrėtų į esmines mūsų švietimo sistemos problemas ir pagalvotų kaip ne apsunkinti, o išlaisvinti mūsų kūrybingus, profesionalius pedagogus, dėstytojus, kad jie galėtų veikti“, – sakė M. Sinkevičius.
„Aišku, iššūkis tampa ir universitetams, ir mokykloms – mažėjantis mokinių, studentų skaičius“, – pridūrė Vyriausybės vadovas.
Pristatė planą pedagogams pritraukti
ELTA primena, kad birželį ministrė Raminta Popovienė pristatė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) parengtą 2026–2028 m. priemonių planą, skirtą pedagogams pritraukti ir išlaikyti darbo vietose. Ministerijos planuose – lankstesnės įsidarbinimo ir karjeros sąlygos mokyklose, psichologinės ir teisinės pagalbos linijos įsteigimas.
Šiuo planu numatyta ateinančiais metais plėsti prioritetinių pedagogikos studijų sąrašą – į ispanų, anglų kalbos ar socialinės pedagogikos besimokantys studentai ir mokytojai galės pretenduoti į valstybės skiriamas stipendijas.
Pedagogams siūlomos lankstesnės įsidarbinimo bei kvalifikacijos išlaikymo sąlygos – magistro laipsnį įgiję žmonės savo kvalifikacijos lygiu nuo šiol galėtų būti prilyginami vyresniajam mokytojui. Daktaro laipsnį ar aukštesnius turintys būtų prilyginti mokytojo metodininko kvalifikacijai.
Be to, magistro laipsnį įgiję žmonės savo kvalifikacijos lygiu nuo šiol galėtų būti prilyginami vyresniajam mokytojui. Daktaro laipsnį ar aukštesnius turintys būtų prilyginti mokytojo metodininko kvalifikacijai.
Ministerija skaičiuoja, kad penkerių metų laikotarpiu mokytojų trūkumas Lietuvoje gali išaugti iki 6 tūkst. R. Popovienės teigimu, daugiausiai trūksta matematikos, užsienio kalbų, lietuvių kalbos, chemijos, fizikos pedagogų.
Naujausi komentarai