Sinoptikai: geras laikas atostogoms

„Geras laikas atostogoms. Ateinančiomis dienomis vyraus saulėti orai. Truputį palyti gali ketvirtadienį ir šeštadienį, tačiau tik vietomis ir nedaug“, – feisbuke antradienį skelbė tarnyba.

Trečiadienį nelis. Vėjas vakarinių krypčių, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 9–14, dieną 25–30, pajūryje 22–24 laipsniai.

Ketvirtadienio dieną kai kur trumpas lietus, perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną pietų, pietvakarių, pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų, 8–13 m/s, kai kur gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį 12–17, dieną 29–34, vakariniame pakraštyje 24–28 laipsniai. Yra didelė tikimybė, jog bus išmatuotas liepos 3-osios aukščiausios oro temperatūros rekordas, kuris šiuo metu siekia 33,1 laipsnio (Druskininkai, 2015 metų liepos 3 d.).

Penktadienį lietaus tikimybė maža. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, 7–12 m/s. Temperatūra naktį 10–15, dieną 20–25 laipsniai.

Šeštadienio dieną kai kur trumpas lietus. Vėjas vakarų, pietvakarių, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 8–13, dieną 20–25 laipsniai.

Sekmadienį lietaus nenumatoma. Vėjas pietinių krypčių, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 25–30 laipsnių.

„Remiantis dabartiniais ECMWF orų modelio skaičiavimais, naujos savaitės pradžioje bus šilta, tačiau nuo antradienio turėtų atvėsti“, – teigė sinoptikai.

Apžvelgė birželio orus

Tarnyba apžvelgė ir birželio orų tendencijas. Remiantis preliminariais duomenimis, birželis Lietuvoje buvo vėsiausias per pastaruosius aštuonerius metus (paskutinį kartą dar šiek tiek vėsiau buvo 2017 m. birželį). Kritulių kiekis – ketvirtadaliu didesnis, o saulės spindėjimo trukmė – maždaug šeštadaliu trumpesnė lyginant su 1991–2020 m. birželio mėn. vidurkiu. Be to, vėjai irgi buvo daug smarkesni nei įprastai, vidutinis vėjo greitis atitiko tą, kuris būdingas spalio–lapkričio mėnesiais.

Vilniuje vidutinė mėnesio oro temperatūra siekė 15,5 laipsnio šilumos ( -0,8 laipsnio anomalija), o Klaipėdoje 14,8 laipsnių šilumos ( -0,5 anomalija). Per praėjusį mėnesį Vilniuje buvo 18, o Klaipėdoje – 20 dienų vėsesnių nei daugiametė norma. Šalčiausios pasitaikė birželio 1, 9–12 ir 19–20 dienos, o vidutiniškai šilčiausios – birželio 5–8, 16 ir 29 d.

„Kalbant apie kritulius, birželio mėnuo Lietuvoje buvo drėgnesnis nei vidutiniškai, bendras šalies vidurkis pasiekė apie 127 proc. mėnesio normos (arba maždaug 86 mm). Vis dėlto, kritulių kiekio skirtumai tarp Lietuvos vietovių siekė iki 3–4 kartų. Mažiausiai kritulių iškrito dalyje vakarinių ir pietvakarinių šalies rajonų, o daugiausiai – šiaurės rytiniuose rajonuose (panašus pasiskirstymas kaip šių metų gegužę). Skirtumas tarp Klaipėdos ir Vilniaus siekė apie 1,4 karto: uostamiestyje iškrito 58,2 mm (tai atitinka 108 proc. mėnesio normos), o sostinėje (Trakų Vokėje) – 83,6 mm (129 proc. normos). Birželio mėn. kritulių kiekio norma sostinėje siekia 65 mm, o uostamiestyje – 54 mm.“, – rašė tarnyba.