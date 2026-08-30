Sinoptikai įvardijo, kaip baigsime vasarą

Sekmadienį Lietuvoje bus nepastoviai debesuota. Vietomis trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas pietinių krypčių, 7–12 m/s. Aukščiausia temperatūra 20–25 laipsniai šilumos.
Pirmadienį daug kur trumpas lietus, vyraus nedidelis. Vėjas pietų, pietvakarių, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 13–18, dieną 20–25, pietiniuose rajonuose kai kur iki 27 laipsnių šilumos.
Antradienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietūs, perkūnija. Dieną kai kur lis smarkiai. Vėjas naktį pietinių krypčių, 5–10 m/s, dieną pietvakarių, 8–13 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 18–23 laipsniai šilumos.
Hidrologinė situacija
Rugpjūčio 28 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas vandens lygio mažėjimas. Žymesnis kritimas fiksuojamas Minijoje ties Priekule – iki 91 cm ir Šešuvyje ties Skirgailais – iki 79 cm. Pavojingas vandens lygis tebestebimas Leitėje ties Kūlynais ir Kražantėje ties Pluskiais.
Artimiausiu metu vandens lygis ir toliau kris.
Vandens temperatūra upėse 12–22, ežeruose – 16–19, Kuršių mariose – 17–19, Baltijos jūroje – 18–19 laipsnių šilumos.
Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma 18 ir daugiau laipsnių.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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