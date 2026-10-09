Sinoptikai pateikė naujausią informaciją dėl itin galingo vėjo

Penktadienį iki 14 val. smarkiausi vėjo gūsiai (10 m aukštyje) buvo išmatuoti:
Ventės rage (Šilutės r.) – iki 27 m/s;
Šilutėje – iki 23 m/s;
Šventojoje – iki 21 m/s;
Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas.
Šumske (Vilniaus r.) – iki 21 m/s;
Kybartuose (Vilkaviškio r.) – iki 21 m/s;
Ties Klaipėdos uosto vartais (24 m aukštyje) – iki 32 m/s;
Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas.
Nidoje prie jūros (24 m aukštyje) – iki 25 m/s;
Klaipėdoje prie švyturio (24 m aukštyje) – iki 22 m/s.
Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas.
Meteorologai priminė vėjo apibrėžimus:
Pavojingas vėjas ≥15 m/s (≥54 km/h);
Stichinis vėjas (visoje šalyje, išskyrus pajūrio ir pamario regionus) ≥24 m/s (≥86 km/h);
Stichinis vėjas (pajūrio ir pamario regionuose) ≥28 m/s (≥101 km/h);
Katastrofinis (uraganinis) vėjas ≥33 m/s (≥119 km/h).
Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas.
Kaip jau skelbta, dėl stipraus vėjo elektros neturi apie 2,9 tūkst. vartotojų, pajūryje vėjas verčia medžius.
Naujausia orų prognozė
Šeštadienio naktį vietomis, daugiausia šiauriniuose rajonuose, palis. Vėjas vakarų, pietvakarių, 9–14 m/s, pirmoje nakties pusėje daug kur gūsiai 15–20 m/s, pajūryje iki 25 m/s. Temperatūra 6–11 laipsnių šilumos.
Šeštadienio dieną daug kur palis. Vėjas pietvakarių, pietų, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra 11–16 laipsnių šilumos.
Sekmadienio naktį vietomis, dieną daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Vėjas pietvakarių, pietų, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 6–11, pajūryje iki 13, dieną 12–17 laipsnių šilumos.
Pirmadienio naktį vietomis, dieną daug kur palis. Vėjas pietų, pietvakarių, dieną pajūryje vakarų, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 3–8, pajūryje 9–11 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos 0–3 laipsniai šalčio, dieną 10–15 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Spalio 9 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas nedidelis vandens lygio svyravimas, vietomis iki 19 cm per parą. Žymesnis kilimas fiksuojamas: Nemune ties Smalininkais – iki 68 cm, Šventojoje ties Šventąja – iki 43 cm, Akmenoje-Danėje ties Klaipėda – iki 27 cm, Nemuno atšakoje Atmatoje ties Rusne – iki 23 cm, Bartuvoje ties Skuodu – iki 21 cm. Žymesnis kritimas, iki 51 cm, stebimas Nevėžyje ties Babtais.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kilimas.
Vandens temperatūra upėse 9–18, ežeruose – 12–16, Kuršių mariose – 13–14, Baltijos jūroje – 14–15 laipsnių šilumos.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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