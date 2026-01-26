Sinoptikė: bus detektyvas

Anot jos, sausas ir šaltas anticiklonas traukiasi toliau nuo mūsų, į rytus. O virš beveik visos Europos įsitvirtino daugiau ar mažiau audringesnių ar drėgnesnių ciklonų sistema, nutįsusi net nuo Grenlandijos iki Viduržemio jūros.
„Vienas iš jų, vardu Leonie, iš pietų, pietvakarių, su šiltesniu ir drėgnesniu oru mus pasieks savo šiaurės rytine dalimi ir šiltojo atmosferos fronto debesimis. Tad jau pirmadienio dieną, antradienį ir trečiadienį prasidės oro temperatūrų, kritulių ir lijundrų detektyvas. Pirmadienį būsim padalinti į šaltesnę, dažniausia su sniegu ir tik kai kur su lijundra vakarinę ir šiaurinę, o su visokiais mišriais krituliais, jau kiek šiltesnę, bet su pavojingiausia lijundra pietvakarinę, vidurio ir pietinę Lietuvos puses. Darganoti, su skirtingais krituliais ir oro temperatūromis bus ir antradienis ir trečiadienis. Tą orų detektyvą nuo ketvirtadienio užbaigs iš šiaurės, šiaurės rytų, per Skandinaviją stiprėjantis ir su savimi nešantis vis labiau šaltesnius orus, anticiklonas. Vėl stiprės pikti ir žvarbūs rytiniai vėjai, sniego jau nelaukiame. Kai kur praskydusį sniegą ir ledą vėl į plikledį ar grublėtą ledą sutrauks vis didėjantis šaltukas. Žiema vėl parodys savo aštrius dantis. Tad būkite atsargūs ir su slidžiais keliais ir vėliau su šalčiu“, – rašė sinoptikė.
Pirmadienį, sausio 26-osios dieną, gausesni mišrūs krituliai, ypač įdienojus šiaurės vakarinėje ir šiaurinėje Lietuvos pusėje vyraus sniegas, pietvakariniuose, pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose nedidelis sniegas su šlapdriba maišysis, dulksna, rūkai drieksis. Dieną lijundra turėtų plėstis vis toliau per Lietuvą, labiausia slidu turėtų būti pietvakarinėje, vidurio ir pietų Lietuvoje. Vėjas naktį rytų, pietryčių, dieną rytų, šiaurės rytų 7–12 m/s, dieną kai kur gūsiai iki 14 m/s. Nakties pradžioje 8-13 laipsnių šalčio, šiauriniuose rajonuose iki 14–16 laipsnių gali šalti, paryčiais ir dieną 1-6 laipsniai šalčio, šalčiausia šiauriniuose rajonuose, o pietiniam pakraštuke apie 0–1 laipsnį šilumos.
Antradienį, sausio 27 d., protarpiais mišrūs krituliai – vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose sniegas su šlapdriba maišysis, pietvakariuose, pietuose ir pietryčiuose lietus su šlapdriba kris, rūkai drieksis, lijundra daug kur laikysis. Vėjas rytinių krypčių naktį 7–12 m/s, pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose 5–10 m/s. Naktį ir dieną 1–6 laipsniai šalčio, naktį šiauriniuose rajonuose iki 8 laipsnių šalčio, pietvakariuose, pietuose, pietryčiuose 0–2 laipsniai šilumos.
Trečiadienį, sausio 28 d., jau vyraus sniegas, daug kur plikledis. Vėjas šiaurės, šiaurės rytų naktį 2–6 m/s, dieną 5–10 m/s. Naktį ir dieną 1–6 laipsniai šalčio, šiauriniuose rajonuose 7–9 laipsniai šalčio.
Ketvirtadienį, sausio 29 d., be sniego. Vėjas naktį šiaurės, šiaurės rytų, dieną šiaurės rytų, rytų 7–12 m/s, dieną gūsiai 15–17 m/s. Naktį ir dieną 11–16 laipsnių šalčio, pietiniuose rajonuose 7–10 laipsnių šalčio (juntamoji oro temperatūra bus dar žemesnė).
Penktadienį, sausio 30 d., be sniego. Vėjas rytų 7–12 m/s, gūsiai iki 15 m/s, vakariniuose, pietvakariniuose rajonuose gūsiai iki 17 m/s. Naktį 16–21 laipsnis šalčio, šalčiausia šiauriniuose ir rytiniuose rajonuose, dieną 11–16 laipsnių šalčio (juntamoji oro temperatūra bus dar žemesnė).
Šeštadienį, sausio 31 d., be sniego. Vėjas rytų 7–12 m/s, gūsiai iki 15 m/s, pajūryje gūsiai iki 17 m/s. Naktį 18–23 laipsniai šalčio, vakariniuose, pietvakariniuose rajonuose 14–17 laipsnių šalčio, dieną 12–17 laipsnių šalčio (juntamoji oro temperatūra bus dar žemesnė).
Sekmadienį, vasario 1 d., be sniego. Vėjas rytų 7–12 m/s, gūsiai iki 15 m/s. Naktį 20–24 laipsniai šalčio, vakariniuose, pietvakariniuose rajonuose minus 17–19 laipsnių, dieną 13–18 laipsnių (juntamoji oro temperatūra bus dar žemesnė) šalčio.
