Lietuvos meteorologai: sausio mėnesis taps vienu šalčiausių šiame amžiuje

Panašiai šalti sausiai buvo 2004, 2006, 2010, 2013 ir 2016 metais.
„Nors dar prieš dvi savaites skaičiavimai rodė, jog sausis bus iki 1 laipsnio šaltesnis ir iki 10 proc. sausesnis nei vidutiniškai, tačiau šiuo metu skaičiavimai pakrypo į šaltesnę ir sausesnę pusę. Remiantis naujausiais ECMWF modelio skaičiavimais, prognozuojama, kad šių metų sausio temperatūra (standartinė klimato norma: SKN: -2,9 °C ir 53 mm) bus iki 4 laipsnių žemiau normos, o mėnesio kritulių kiekis – iki 40 proc. mažesnis už 1991–2020 m. vidurkį. Be to, skaičiuojama, jog vasario pradžia irgi turėtų būti šaltesnė ir sausesnė nei vidutiniškai“, – antradienį feisbuke paskelbė meteorologai.
Jie atkreipė dėmesį, kad tai yra eksperimentinės prognozės, todėl jų patikimumas nėra pakankamai aukštas, todėl svarbūs sprendimai, remiantis jomis, neturėtų būti priimami. Pateikta prognozė nereiškia, kad visai nepasitaikys labai šiltų ir/ar drėgnų dienų.
„Kaip dažnai nutinka, įsivyravus šaltiems orams vis pasigirsta kalbų, jog klimato atšilimas esą kažkur pradingo. Vis tik nereikėtų apsigauti matant už lango labai žiemišką vaizdą. Šis orų atšalimas tėra tik regioninio masto. Jis apima tik dalį Europos žemyno. Globali temperatūra šiuo metu ir toliau išlieka labai aukšta. Taigi, mokėkime į pasaulį žiūrėti plačiau ir kiekvienas atšalimas neatrodys kaip naujo ledynmečio pradžia“, – skelbė tarnyba.
Trečiadienį, kaip prognozuojama, sniego nenumatoma. Naktį ir rytą kai kur rūkas, šerkšnas. Vėjas naktį silpnas, dieną rytinių krypčių, 7–12 m/s. Temperatūra naktį 13–18, vietomis 19–23 laipsniai šalčio, dieną 7–12, vietomis 4–6 laipsniai šalčio.
Ketvirtadienį be žymesnio sniego. Vėjas rytų, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį 12–17, kai kur iki 19 laipsnių šalčio, dieną 6–11, kai kur iki 13 laipsnių šalčio.
Penktadienį vietomis truputį pasnigs. Vėjas rytų, 7–12 m/s, pajūryje gūsiai iki 16 m/s. Temperatūra naktį 9–14, kai kur iki 16, dieną 5–10 laipsnių šalčio.
Hidrologinė situacija
Sausio 20 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, iki 18 cm per parą. Nemune ties Druskininkais kilimas, iki 15 cm.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas. Grūdantis ledui, vietomis galimas staigesnis vandens lygio kilimas.
Upėse stebimas ižas, priekrantės ledas, kai kur susidariusi ledo danga, vietomis ledas su properšomis, ledų sangrūdos. Ledo danga apsitraukę daugelis ežerų.
Primenama, kad ežeruose ledo storis laikomas tvirtu ir jau gali išlaikyti žmogų, kai yra ≥7 cm. Grupei žmonių išlaikyti ledo storis turi būti ne plonesnis kaip 12 cm. Upėse ledo danga niekada nebūna saugi!
Kuršių marios užšalusios, ties Nida ir Vente ledo storis 18–23 cm, ties Juodkrante ledo danga plona. Ant ledo lipti pavojinga.
