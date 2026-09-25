Sinoptikė žada orų permainas

Anot jos, artimiausią parą Lietuvos orus lems ciklono, kuris suksis ties Skandinavijos pusiasaliu, pietrytinis pakraštys.
Šeštadienio naktis bus debesuota, beveik visur pliaups lietus. Vietomis taip pat formuosis rūkas, vyraus vidutinio stiprumo pietvakarių, vakarų vėjas.
Šeštadienio dieną didžiojoje šalies dalyje vis dar protarpiais palis, pūs 8–13 metrų per sekundę stiprumo pietvakarių vėjas.
Naktį daugelyje rajonų žemiausia temperatūra sieks 8–11, vakariniame šalies pakraštyje – 12–13 laipsnių šilumos. Dieną Utenos ir Vilniaus apskrityse temperatūra kils iki 13–15, o Vidurio ir Vakarų Lietuvoje iki – 16–17 laipsnių šilumos.
Sekmadienio naktį debesys dar labiau sklaidysis, trumpas lietus pasitaikys tik pavienėse vietovėse. Kai kur formuosis rūkas. Pūs nestiprus vakarinių krypčių vėjas. Atsiradus pragiedruliams, temperatūra kris šiek tiek sparčiau, paryčiais bus 6-11, Kuršių nerijoje apie 13 laipsnių šilumos.
Sekmadienio dieną ties Lietuva įsitvirtins aukštesnio slėgio laukas, kuris lems malonesnius ir sausesnius orus.
„Orai taps gerokai malonesni, prognozuojama nemažai pragiedrulių, žymesnio lietaus nenumatoma“, – sako E. Gečaitė.
Anot jos, vėjas bus besikeičiančios krypties, nestiprus. O temperatūra pagaliau kils aukščiau – iki 15–20 laipsnių šilumos.
Gražiais orais bus galima pasimėgauti ir savaitės pradžioje.
„Pirmadienį ties Lietuva debesuotumas bus nedidelis, lietaus nenumatoma“, – pažymi sinoptikė.
Pirmadienio naktis bus vėsi – oro temperatūra nukris iki 4–9, pajūryje – 10–11 laipsnių šilumos. Dieną termometrai rodys 16–21 laipsnio šilumą.
Antradienį orai mažai keisis – daugiausia ir toliau vyraus sausi orai. Rytų, pietryčių vėjas pūs 4–9 m/s greičiu. Naktį oro temperatūra sieks 5–10, prie jūros – iki 11–13 laipsnių šilumos. Diena bus rudeniškai šilta – sušils iki 17–22 laipsnių.
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