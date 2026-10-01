 Iš sinoptikų – geros žinios: šilta, be lietaus

Iš sinoptikų – geros žinios: šilta, be lietaus

2026-10-01 06:59 klaipeda.diena.lt inf.

Ketvirtadienis nepastoviai debesuota. Žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas rytinių krypčių, 5–10 m/s. Aukščiausia temperatūra 17–22 laipsniai šilumos, pranešė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba.

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<span>Iš sinoptikų – geros žinios: šilta, be lietaus</span>
Iš sinoptikų – geros žinios: šilta, be lietaus / L. Balandžio/BNS nuotr.

Penktadienį be lietaus. Vėjas naktį silpnas, dieną pietinių krypčių, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 4–9, pajūryje 10–12 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos 0–2 laipsniai šalčio, dieną 17–21 laipsnis šilumos.

Šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas silpnas. Temperatūra naktį 4–9, pajūryje 10–13, dieną 16–21 laipsnis šilumos.

Hidrologinė situacija

Rugsėjo 30 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas nedidelis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, kai kur iki 18 cm per parą. Žymesnis kilimas fiksuojamas Nevėžyje ties Babtais – iki 20 cm.

Numatomas vandens lygio kritimas.

Vandens temperatūra upėse 9–18, ežeruose – 13–15, Kuršių mariose – 14–15, Baltijos jūroje – 15–16 laipsnių šilumos.

Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

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