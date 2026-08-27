Iš sinoptikų – maloni žinia

Ketvirtadienį Lietuvoje nepastoviai debesuota. Be lietaus. Vėjas rytinių krypčių, 3–8 m/s. Aukščiausia temperatūra 19–24 laipsniai šilumos.
Penktadienį be lietaus. Vėjas rytų, pietryčių, naktį 4–9 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį 7–12, Kuršių nerijoje 13–15, dieną 20–25 laipsniai šilumos.
Šeštadienio naktį lietaus nenumatoma, dieną daugelyje rajonų trumpi lietūs, kai kur su perkūnija. Vėjas naktį pietryčių, 7–12 m/s, dieną pietinių krypčių, 9–14 m/s, vietomis gūsiai iki 16 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 18–23, rytinėje šalies dalyje iki 25 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Rugpjūčio 26 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas. Žymesnis kritimas fiksuojamas Minijoje ties Kartena – iki 86 cm, Bartuvoje ties Skuodu – iki 71 cm. Stichinis vandens lygis tebestebimas Leitėje ties Kūlynais (stichinio vandens lygio riba 245 cm.).
Numatomas vandens lygio kritimas.
Vandens temperatūra upėse 13–22, ežeruose – 17–19, Kuršių mariose – 18, Baltijos jūroje – 18–19 laipsnių šilumos.
Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma 18 ir daugiau laipsnių.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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