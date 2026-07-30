Šis telefono režimas miške gali išgelbėti

– Kuo susiję telefonas ir grybavimas? Juk telefonu negrybausi.
– Negrybausi, bet telefonas yra ryšio priemonė. Vykstant grybauti reikia turėti galimybę susisiekti, jeigu pasiklystumėte ar nerastumėte išėjimo. Galima paskambinti arba įsijungti žemėlapį ir pasižiūrėti, kur esate.
– Kodėl miške ar kitose vietovėse telefonas išsikrauna greičiau, ypač kai ryšys yra silpnesnis?
– Telefonas dažniausiai išsikrauna greičiau todėl, kad, negaudydamas ryšio, bando didinti antenos galią. Kai ryšys iš vieno bokšto yra silpnas, telefonas bando persijungti prie kito bokšto, todėl nuolat persijunginėja ir eikvoja daugiau energijos.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
– Ką patartumėte padaryti su telefonu prieš vykstant grybauti, kad dingus ryšiui jis neišsikrautų greičiau?
– Galima įjungti energijos taupymo režimą ir iš anksto išjungti visas nenaudojamas programėles. Jos veikia fone ir, ypač socialinių tinklų programėlės, gali bandyti prisijungti prie interneto, todėl telefonas greičiau išsikrauna.
Dar galima iš anksto atsisiųsti vietovės, į kurią vykstate, žemėlapį ir naudotis juo neprisijungus prie interneto. Tuomet galima atjungti ryšį, kad telefonas neišsikrautų, tačiau pagal GPS signalą ir iš anksto atsisiųstą žemėlapį vis tiek bus galima matyti savo buvimo vietą.
– Vaikštau po mišką ir pamatau, kad telefone liko 15 proc. baterijos. Ko reikėtų imtis, kad prireikus galėčiau išsikviesti pagalbą, susisiekti su artimaisiais ar pasižiūrėti į žemėlapį?
– Reikėtų įjungti skrydžio režimą, nes tuomet atsijungia visos ryšio funkcijos. Vėliau galima tik retkarčiais jį išjungti ir patikrinti, ar telefonas pagauna ryšį. Jeigu ryšio nėra, skrydžio režimą reikėtų vėl įjungti ir taip elgtis tol, kol rasite vietą, kurioje telefonas pagauna signalą.
– Dar viena funkcija – SOS pagalba telefone. Kaip ji veikia ir ar tikrai galima išsikviesti pagalbą net esant silpnam ryšiui?
– Taip, galima. Pavojaus ir pagalbos funkcijos veikia nepriklausomai nuo operatoriaus. Jeigu skambinate numeriu 112 ir jūsų operatoriaus tinkle ryšys silpnas, telefonas bandys prisijungti prie bet kurio kito pasiekiamo tinklo, kad tik būtų galima susisiekti su pagalbos tarnybomis.
– Ryšio operatoriai plečia tinklą, todėl aklųjų zonų mažėja. Ar, jūsų nuomone, 5G ryšys kada nors padengs visą Lietuvą, ar miškai, kurių turime daug, ir toliau liks aklosiomis zonomis?
– Ryšio plėtra vyksta nuolat. Mes, „Bitė“, taip pat stengiamės vystyti tinklą, kad ir aprėptis, ir greitis būtų geri. Neseniai įsigytas 700 MHz dažnių blokas kaip tik padės aprėpti daugiau atokesnių vietovių, kuriose gyvena mažiau žmonių.
Tai kaimai, maži miesteliai ir net miškai. Tikimasi, kad visiškai įdarbinus naująjį dažnį pagerės ir ryšio aprėptis.
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