Siūlo naujas sankcijas rusams ir baltarusiams

URM teigimu, naujosios pataisos užkirstų kelią Rusijoje ir Baltarusijoje dirbantiems kultūros, pramogų, sporto atstovams veikti Lietuvoje.
„Pastaruoju metu vykusios diskusijos, taip pat ir savivaldos lygiu, parodė, kad egzistuoja poreikis aiškiau reglamentuoti agresiją prieš Ukrainą vykdančios Rusijos ir jai talkinančios Baltarusijos atstovų dalyvavimą viešojoje veikloje Lietuvoje švietimo, mokslo ir studijų, kultūros, sporto, meno ir pramogų srityse“, – komentare BNS nurodė ministerija.
„Svarbu suteikti institucijoms aiškų teisinį pagrindą priimant savalaikius, nuoseklius ir pagrįstus sprendimus, kad kultūros ar pramogų srities vieša veikla nebūtų naudojama propagandai, istorijos iškraipymui ir naratyvų formavimui, siekiant paveikti Lietuvos visuomenę, išnaudoti šias sritis kaip politinį instrumentą“, – rašoma jame.
URM teigimu, Lietuva, kaip demokratinė valstybė, turi pareigą saugoti viešąją erdvę nuo režimų, kurie sistemingai pažeidžia žmogaus teises, vykdo agresiją prieš kaimynines valstybes ir kultūrą ar pramogų viešą veiklą naudoja kaip švelniosios galios instrumentus.
„Planuojamais ribojimais būtų siekiama sukurti aiškų, skaidrų ir visiems vienodai taikytiną teisinį reguliavimą, kad sprendimai tokiais atvejais būtų priimami remiantis objektyviais kriterijais, o ne ad hoc vertinimais. Tai yra platesnių valstybės pastangų stiprinti atsparumą priešiškų režimų įtakai ir ginti Lietuvos nacionalinio saugumo interesus dalis“, – teigė URM.
Pagal derinti pateiktas Ribojamųjų priemonių dėl karinės agresijos prieš Ukrainą nustatymo įstatymo pataisas, į Lietuvą nebūtų įleidžiami Rusijos ir Baltarusijos fiziniai bei juridiniai asmenys, organizacijų atstovai, norintys vykdyti švietimo, mokslo ir studijų, kultūros, sporto, meno ir pramogų srities viešąją veiklą, jeigu būtų nustatyta, kad jie tokią veiklą vykdo ar vykdė Rusijos aneksuotose, laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose, jeigu tiesiogiai ar netiesiogiai remia karą prieš Ukrainą arba jame dalyvavo.
Taip pat siūloma neįsileisti tų, kas imasi veiksmų arba politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, kuriais kenkiama Ukrainos stabilumui ar saugumui, taip pat – kas tiesiogiai arba netiesiogiai remia šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus arba represijas prieš pilietinę visuomenę bei demokratines jėgas Rusijoje, Baltarusijoje arba kurių veikla kelia grėsmę demokratijai ar teisinei valstybei.
URM siūlo, kad norintieji atvykti į Lietuvą vykdyti švietimo, kultūros, sporto veiklą, privalėtų pasirašyti deklaraciją, kurioje smerktų Rusijos agresiją prieš Ukrainą, reikštų paramą Jungtinių Tautų Chartijai ir jos principams, Ukrainos nepriklausomybei, suverenitetui ir teritoriniam vientisumui pagal tarptautiniu mastu pripažintas sienas.
Ši deklaracija būtų paskelbiama viešai.
Atsisakymas ją pasirašyti užkirstų kelią patekti į šalį.
Rusijos, Baltarusijos piliečiai, dėl kurių nenustatyta minėtų aplinkybių, galėtų vykdyti savo veiklą Lietuvoje, jei jie neatstovautų savo pilietybės valstybei ir dalyvautų kaip neutralūs dalyviai.
Nurodytų ribojimų laikymąsi turėtų užtikrinti švietimo, mokslo ir studijų, kultūros, sporto, meno ir pramogų srities viešosios veiklos organizatoriai Lietuvoje.
Tuo pačiu projektu URM siekia apriboti ir rusų, baltarusių galimybes įsigyti nekilnojamojo turto Lietuvoje šalia strategiškai svarbių objektų.
Anot projekto, siūloma stabdyti leidimus gyventi Lietuvoje turinčių Rusijos, Baltarusijos piliečių teisę įsigyti nekilnojamąjį turtą, kuris patenka į teritorijas, esančias šalia nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų ar karinių poligonų.
Tokiose teritorijose NT negalėtų įsigyti leidimų gyventi Lietuvoje neturintys Baltarusijos piliečiai ir jiems priklausantys juridiniai asmenys. Rusų galimybės pirkti NT Lietuvoje apribotos anksčiau.
URM siūlo, kad tokios pataisos įsigaliotų nuo kitų metų sausio 1-osios.
Anksčiau panašius siūlymus tiek dėl Lietuvoje koncertuoti norinčių Rusijos, Baltarusijos piliečių, tiek dėl draudimo įsigyti NT šalia nacionaliniam saugumui svarbių objektų teikė opoziciniai konservatoriai. Jų pataisos liko nepriimtos, nes Vyriausybei suteikta išimtinė teisė inicijuoti nacionalines sankcijas.
Ribojamųjų priemonių įstatymas Lietuvoje taikomas nuo 2023 metų. Juo siekiama pademonstruoti paramą Ukrainai ir suvaržyti šalių agresorių – Rusijos ir Baltarusijos – piliečių tam tikras teises.
Iki šiol Lietuva priimdavo atskirus sprendimus uždrausti į Lietuvą atvykti keliems Vladimiro Putino režimą palaikantiems, Rusijoje ar Kryme koncertavusiems atlikėjams.
(be temos)