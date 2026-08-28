Siūlo pakeisti jaunimo amžiaus ribą

Reguliarūs susitikimai su darbo grupe buvo pradėti dar pernai vasarį, juose svarstyta apie galimus Jaunimo politikos pagrindų įstatymo pakeitimus. Siūlymui ankstinti jaunimo amžiaus ribą vienbalsiai pritarė visi darbo grupės nariai.
Siūloma Jaunimo politikos pagrindų įstatyme nustatyti, kad jaunimo amžius prasideda nuo 11 metų. Tai suteiktų aiškų teisinį pagrindą jaunimo politikos priemones ir paslaugas teikti ir 11–13 metų amžiaus grupei.
„11 metų riba pasirinkta neatsitiktinai – ji sutampa su Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijomis ir vaiko perėjimu į pagrindinį ugdymą (penktąją klasę). Pasaulio sveikatos organizacija paauglystę apibrėžia kaip 10–19 metų amžiaus laikotarpį. Būtent ankstyvojoje paauglystėje sparčiai keičiasi jauno žmogaus socialinis ir emocinis gyvenimas, stiprėja bendraamžių įtaka, formuojasi tapatybė ir savarankiškumas“, – rašoma JRA pranešime spaudai.
Tiesa, Seimas dar šių metų gegužę nepritarė siūlymui 11-mečius priskirti jaunimui. Tokias pataisas parlamentui pateikė opozicinės Seimo Liberalų sąjūdžio frakcijos seniūno pavaduotoja Edita Rudelienė.
ELTA primena, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) suinteresuotoms institucijoms gegužę pateikė derinti Jaunimo politikos pagrindų įstatymo pakeitimo projektą, kuriame siūloma paankstinti jauno žmogaus amžiaus ribą, stiprinti jaunų žmonių įtraukimą į sprendimų priėmimą.
Vienas iš esminių siūlymų – kad jaunu žmogumi būtų laikomas asmuo nuo 11 iki 29 metų (imtinai), vietoje šiuo metu galiojančios 14–29 metų ribos.
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