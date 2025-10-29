Siūlo SAM ištirti paslaugų prieinamumą LGBTIQ+ asmenims

Tokį siūlymą parlamentarai pateikė rezoliucijoje, priimtoje po bendro posėdžio.
Joje Seimo komitetas ir komisija atkreipė dėmesį, kad Lietuvoje nerenkami duomenys, kurie leistų tikslingai planuoti specialistų kompetencijų užtikrinimą ir paslaugų įvairovę, nėra nuoseklių mokslinių tyrimų apie LGBTIQ+ bendruomenės sveikatos priežiūros ypatumus, poreikius ir iššūkius.
„Pirma, siūlyti Sveikatos apsaugos ministerijai atlikti socialinį, kokybinį ir kiekybinį tyrimą, kuris įvertintų, su kokiais iššūkiais susiduria LGBTIQ+ asmenys, gaudami sveikatos priežiūros paslaugas Lietuvoje“, – pagrindinį rezoliucijos siūlymą įvardijo Žmogaus teisių komiteto pirmininkas socdemas Laurynas Šedvydis.
Rezoliucijoje taip pat pažymima, kad trūksta valstybės institucijų ir nevyriausybinių organizacijų tarpusavio bendradarbiavimo sprendžiant translyčių bendruomenei aktualius klausimus.
Dėl to parlamentarai Teisingumo ir Sveikatos apsaugos ministerijas ragina bendradarbiaujant su LGBTIQ+ bendruomene išanalizuoti galimus sprendimus siekiant plėsti translyčiams reikalingų medicininių paslaugų sąrašą.
Tuo metu Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (ŠMSM) siūloma imtis lyderystės inicijuojant tarpinstitucinius susitarimus su Socialinės apsaugos ir darbo, Sveikatos apsaugos ministerijomis, žmonių teises įgyvendinančiomis ir kontroliuojančiomis įstaigomis, nevyriausybininkais dėl efektyvesnės informacijos sklaidos mokyklose.
„Pavyzdžiui, projektų, leidinių parengimo diskriminavimo ir patyčių prevencijos klausimais“, – sakė L. Šedvydis.
Seimo komitetas ir komisija ŠMSM taip pat siūlo parengti LGBTIQ+ bendruomenei pritaikytas psichologinės pagalbos programas.
Priėmus rezoliuciją, ji bus išsiųsta suinteresuotoms institucijoms. Rekomendacijoms įgyvendinti L. Šedvydis pasiūlė institucijoms duoti laiko iki 2027-ųjų sausio.
SAM Psichikos sveikatos skyriaus patarėja Edita Bishop trečiadienio posėdyje pripažino, kad sveikatos paslaugų prieinamumo LGBTIQ+ asmenimis monitoringas neatliekamas iš esmės dėl lėšų stygiaus.
„Jeigu atlikti kažkokius tyrimus, vėlgi tam reikalinga papildomų lėšų. O mūsų srityje lėšų poreikis yra didžiulis, įskaitant visokius mokymus, vertinimus ir panašiai“, – sakė SAM atstovė.
„Dabar derinamas įsakymas dėl visuomenės sveikatos biuruose teikiamų paslaugų aprašo papildymo, kad būtų pažymima, jeigu pats asmuo sutinka, ar jis kreipiasi dėl streso valdymo užsiėmimų patirdamas vienokią ar kitokią diskriminaciją būtent dėl to, kad priklauso LGBTIQ+ bendruomenei“, – pažymėjo E. Bishop.
Visgi ji pabrėžė, kad tai „nebus plačiosios visuomenės atspindys“ ir parodys situaciją tik tarp žmonių, besikreipiančių į visuomenės sveikatos biurus.
(be temos)
(be temos)
(be temos)