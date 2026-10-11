 Siūloma nesumažintą išankstinę pensiją mokėti daugiau žmonių

Siūloma nesumažintą išankstinę pensiją mokėti daugiau žmonių

2026-10-11 11:38
Sniegė Balčiūnaitė (BNS)

Seimas imasi svarstymų, ar daliai pensininkų kompensuoti praradimus dėl sumažintos pensijos jiems išėjus į išankstinę pensiją, kurią jie dėl pensinio amžiaus vėlinimo gavo ilgiau. Be to, jiems būtų perskaičiuojamos pensijos.

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<span>Siūloma nesumažintą išankstinę pensiją mokėti daugiau žmonių</span>
Siūloma nesumažintą išankstinę pensiją mokėti daugiau žmonių / P. Peleckio/ BNS nuotr.

Seimas šią savaitę po pateikimo balsavo už tokias Socialinio draudimo pensijų įstatymo pataisas. Toliau Seimas jas svarstys lapkričio 10-ąją.

Pakeitimais siūloma nemažinti pensijų tiems, kurie turėdami mažiausiai 40 metų stažą išankstinę pensiją iki 2011 metų pabaigos gavo ilgiau nei trejus metus.

„Numatyti šių pensijų perskaičiavimą bei sukauptų nepriemokų išmokėjimą“, – pataisas pristatydama sakė socialdemokratė Ilona Gelažnikienė.

Pasak jos, kompensacijos būtų išmokėtos iki 2027 metų liepos. Jas gautų 114 žmonių, o biudžete tam reikėtų numatyti apie 700 tūkst. eurų.

Parlamentarės teigimu, 2012 metais pradėtas ilginti senatvės pensijos amžius, todėl išankstinės pensijos gavėjai, kurie ją pradėjo gauti iki 2011 metų pabaigos, pateko į šio amžiaus ilginimo laikotarpį.

„Tie, kurie išėjo tuo metu į pensiją turėdami 40 metų stažą, ne savo valia išankstinėje pensijoje išbuvo ne trejus metus, bet, pavyzdžiui, trejus metus ir du mėnesius ar trejus metus ir keturis mėnesius“, – kalbėjo I. Gelažnikienė.

Nuo 2021 metų pensijos nemažinamos, jeigu išankstinės pensijos gavėjai ją ėmė ne ilgiau kaip trejus metus, o jų darbo stažas siekė 40 metų ar daugiau.

Išankstinės pensijos Lietuvoje įteisintos nuo 2004 metų.

Šiame straipsnyje:
Seimas
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