 Siūloma iš valstybės rezervo skirti 0,9 mln. eurų šalnų ir liūčių žalai kompensuoti

Siūloma iš valstybės rezervo skirti 0,9 mln. eurų šalnų ir liūčių žalai kompensuoti

2026-09-08 07:10
Vygantas Tuzas (ELTA)

Finansų ministerija siūlo skirti virš 860 tūkst. eurų valstybės rezervo lėšų ūkiams, kurie nukentėjo nuo pernai šalies savivaldybėse fiksuotų šalnų ir ilgo lietingo laikotarpio.

<span>Siūloma iš valstybės rezervo skirti 0,9 mln. eurų šalnų ir liūčių žalai kompensuoti</span>
Siūloma iš valstybės rezervo skirti 0,9 mln. eurų šalnų ir liūčių žalai kompensuoti / J. Elinsko / ELTOS nuotr.

Šį nutarimą svarstys Vyriausybė.

Pagal nutarimo projektą, ūkio subjektams būtų kompensuojama 22 proc. dėl stichinių meteorologinių reiškinių patirtos žalos. Teigiama, jog tokia pati kompensacijos dalis buvo taikyta ir ankstesniais atvejais.

Dėl šalnų numatyta skirti 24,2 tūkst. eurų: Alytaus rajono savivaldybei – 12,5 tūkst. eurų, Anykščių rajono savivaldybei – 11,7 tūkst. eurų.

Didžioji dalis lėšų – 835,9 tūkst. eurų – būtų skirta dėl ilgo lietingo laikotarpio patirtai žalai kompensuoti.

Daugiausia numatoma skirti Biržų rajono savivaldybei – 293,7 tūkst. eurų, Šilutės rajonui – 183,6 tūkst. eurų, Kretingos rajonui – 110,9 tūkst. eurų, Joniškio rajonui – 78,2 tūkst. eurų.

Taip pat lėšos būtų skiriamos Anykščių, Kelmės, Kėdainių, Klaipėdos, Pakruojo, Šilalės ir Telšių rajonų savivaldybėms.

Valstybės lygio ekstremalioji situacija dėl šalnų buvo paskelbta 2025 m. gegužės 28 dieną, o dėl ilgo lietingo laikotarpio – tų pačių metų rugpjūčio 13 d. Nutarimo projektu siekiama iš dalies atlyginti dėl šių stichinių meteorologinių reiškinių ūkio subjektų patirtą žalą.

Projektu taip pat numatoma Finansų ministerijai, rengiant 2027–2029 metų valstybės biudžeto projektą, atkurti panaudotas valstybės rezervo lėšas.

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