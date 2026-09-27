Skaudi žinia: užgeso dvimečio Marko gyvybė

Kaip anksčiau skelbė fondas, berniukas sirgo kraujo vėžiu, o iš gydytojų išgirsti žodžiai šeimai vilčių nebesuteikė, tad geraširdžių žmonių buvo prašoma pagalbos.
„Aš nežinau, ar sugebėsiu“, – verkdama fondo „Tuk Tuk Širdelė“ vadovei Alinai Šiaulevičiūtei sakė mama Gražina.
„Gražina – keturių vaikų mama. Šeimoje auga dvi dukros ir sūnus Markas. Dar vieno sūnaus ji neteko vos jam gimus. Todėl šiandien moteriai tenka išgyventi ne tik baimę dėl Marko, bet ir sugrįžtančius ankstesnės netekties prisiminimus“, – prieš porą dienų skelbė fondas.
Moteris prašė žmonių pagalbos – ne todėl, kad norėjo galvoti apie blogiausia, o todėl, kad nebeturėjo kito kelio ir norėjo bent šią sunkią naštą trumpam padėti į šalį, kad galėtų tiesiog būti mama šalia savo vaiko.
Prieš porą dienų fondas dėkojo žmonės už gerumą, jautrumą ir supratimą.
„Per tokį trumpą laiką kartu jau surinkome 7 000 eurų. Ačiū kiekvienam, kuris prisidėjo, pasidalino, parašė, paskambino ar tiesiog neliko abejingas. Aukojimą stabdome. Surinktos lėšos bus skirtos Gražinos šeimai, kad šiuo be galo sunkiu metu ji galėtų bent iš dalies atsikvėpti ir negalvoti apie finansinius rūpesčius. Ačiū, kad buvote šalia. Ačiū, kad parodėte, kiek daug gali padaryti žmonių gerumas, kai susivienijame“, – rašė fondas.
Paskelbę liūdną žinią sekmadienį fondo atstovai pridūrė: „Šiandien buvome šalia Gražinos. Ir būsime tiek, kiek reikės. Be pažadų, be didelių žodžių. Tiesiog būsime. Markuti mano… Lengvo tau debesėlio. Tegul jis nuneša tave ten, kur nėra skausmo. O mes, kurie liekame čia, pasirūpinsime tavo artimaisiais. Noriu iš visos širdies padėkoti kiekvienam, kuris šiuo sunkiu metu padėjo, prisidėjo, pasidalino, parašė, paskambino ir neliko abejingas. Šiuo metu Gražinai nereikia galvoti apie nieką kitą. Mes pasirūpinsime viskuo, kuo galėsime. Ačiū, kad šiuo sunkiu metu nepalikote jos vienos.“
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