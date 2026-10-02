 Slušnio ir rusakalbio vaiko istorija – dėmesio centre: keli dalykai kliūva jau dabar

Slušnio ir rusakalbio vaiko istorija – dėmesio centre: keli dalykai kliūva jau dabar

2026-10-02 13:16 klaipeda.diena.lt inf.

Socialiniuose tinkluose užvirė diskusijų lavina, kai psichiatras Linas Slušnys paskelbė apie jį palietusį vaiko teisių specialistų skundą. Skundo centre – rusakalbis vaikas, kuriam prireikus pagalbos L. Slušnys su juo nekalbėjo rusiškai. 

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<span>Slušnio ir rusakalbio vaiko istorija – dėmesio centre: keli dalykai kliūva jau dabar</span>
Slušnio ir rusakalbio vaiko istorija – dėmesio centre: keli dalykai kliūva jau dabar / Pixabay, M. Vizbaro/BNS nuotr.

Į jautrią situaciją sureagavo ne tik kai kurie ministrai, kiti politikai, bet ir žinomi visuomenės veikėjai, visuomeninkai. Ši istorija įaudrino diskusijas ir tarp kitų tautiečių.

Kai kuriems kliuvo tai, kad medikas galimai nesuteikė pagalbos vaikui ir taip pamynė žmogiškumo principus ir gal net sulaužė mediko priesaiką. Antri akcentavo kitą problemą – kodėl Lietuvoje gyvenantis vaikas nemoka šios kalbos. Tretiems įstrigo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atstovų neva pernelyg išsamiai paviešinta informacija apie vaiko sveikatos būklę ir gyvenimą bei jo tragedijas.

„Liepą į Santaros klinikas buvo atlydėtas rusakalbis paauglys, išgyvenantis psichologinę krizę. Jam reikėjo vieno – pagalbos. Tačiau šis vizitas virto skundais, ginčais dėl kalbos ir dėl to, kas meluoja. Kas iš tikrųjų nutiko, turi išsiaiškinti nešališkas tyrimas, o ne feisbuko žinučių kova. Bet keli dalykai kliūva jau dabar. Pirmiausia – viešoje diskusijoje buvo daug emocijų ir aštrių replikų, kurios nepadeda ramiai išsiaiškinti, kas tą dieną iš tikrųjų įvyko, ir tik dar labiau kaitina situaciją. Suprantu, kodėl rusų kalba mums jautri, bet ne kiekviename rusiškai kalbančiame vaike slypi rusija. Jei paauglys, augęs ir mokęsis Lietuvoje, nemoka lietuvių kalbos, verta klausti, kodėl taip nutiko. Tačiau atsakyti už tai neturėtų jis pats, juolab krizės metu. Ir dar vienas dalykas. Viešojoje erdvėje jau pasirodė labai jautrių detalių apie šio paauglio sveikatą ir gyvenimą. Tokia informacija turi likti tarp gydytojų ir atsakingų institucijų, o ne tapti komentarų medžiaga. Kas sako tiesą, paaiškės. Bet tą dieną vaikui nereikėjo nei principų, nei ego, nei triukšmo. Jam paprasčiausiai reikėjo pagalbos“, – feisbuke penktadienio rytą rašė europarlamentaras Dainius Žalimas.

Primename, kad L. Slušnys feisbuke pranešė, kad vaiko teisių tarnybos specialistai jį apskundė Santaros klinikoms, kai šis nesutiko kalbėti su pacientu rusų kalba.

„Mane apskundė Vaiko teisių tarnybos atstovai už tai, kad pasakiau, jog jie, lydintys asmenys, vaikui vertėjaus, o aš kalbėsiu lietuviškai. Jiems susivaideno, kad tai žmogaus teisių pažeidimas! Apskundė dėl vaiko, kuris yra Lietuvos pilietis, gyvena Lietuvoje, baigęs Lietuvos mokyklą ir... nieko nesupranta lietuviškai“, – socialiniuose tinkluose rašė medikas ir buvęs Seimo narys.

Nors šią kalbą moka, gydytojas sako iš principo jos nevartojantis.

Į šį L. Slušnio įrašą sureagavo socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Ji teigė, kad situacija turėtų susidomėti teisėsauga. 

„Gydytojas atsisakė suteikti vaikui gyvybiškai svarbią pagalbą, nes jis nekalbėjo lietuviškai“, – teigė I. Ruginienė.

Tiek mediko, tiek ministrės įrašuose – daugybė emocijų.

Vaiko teisių tarnybos vadovė Ilma Skuodienė tikino, kad vaikas „yra ypač pažeidžiamas“, turi autizmo spektro sutrikimus. Nepilnametis yra globojamas, nes neteko artimųjų.

I. Skuodienė teigė, kad vaikas turėjo psichiatro siuntimą hospitalizacijai dėl aukštos savižudybės rizikos.

„Į ligoninę jis buvo atvežtas būdamas gilioje krizėje. Vaiko mama yra mirusi, o prieš kelis mėnesius vaikas neteko tėvo globos. Vaikui diagnozuotas autizmo spektro sutrikimas. Jis turėjo minčių apie savižudybę ir jam buvo reikalinga specialistų pagalba“, – komentavo tarnybos vadovė.

Tą pačią dieną vaikas buvo hospitalizuotas kitoje ligoninėje.

L. Slušnys vėliau rašė, kad vaikui paslaugos buvo suteiktos, jis pats nurodė specialistams vertėjauti, vaikas į kitą gydymo įstaigą buvo pasiųstas jo sprendimu.

„Vaiko teisių tarnyba negali nurodyti, kurioje įstaigoje vaikas bus gydomas. Sprendimą priima budintis gydytojas. Siuntimą gydytis kitoje gydymo įstaigoje gavo būtent su mano parašu ir todėl galėjo likti medikų priežiūroje“, – rašė L. Slušnys.

Penktadienį poziciją pareiškė ir Santaros klinikos. Gydymo įstaiga teigia, kad konsultacija vaikui buvo suteikta, gydymas – paskirtas, o mediko pilietinės pozicijos įstaiga neketina komentuoti.

Santaros klinikos komentare BNS teigė, kad teikdamos sveikatos priežiūros paslaugas siekia užtikrinti, kad tiek medikai gautų patikimą informaciją apie paciento sveikatos būklę, tiek pacientai gautų jiems suprantamą ir aiškią informaciją apie savo sveikatos būklę, tyrimus bei gydymą.

„Kartu vertiname, kad, kintant tarptautinei situacijai, keičiantis kartoms, pacientų poreikiams, paslaugų teikimas kitomis kalbomis (anglų, ukrainiečių, Centrinės Azijos kalbomis) gali kelti naujų organizacinių ir profesinių iššūkių. Teikiant sveikatos priežiūros paslaugas itin svarbu ne tik susikalbėti, bet ir tiksliai suprasti vienas kitą, todėl būtina atsakingai vertinti galimybes užtikrinti profesionalų ir tikslų informacijos perdavimą“, – teigė įstaiga.

Įstaiga taip pat atkreipė dėmesį, kad dėl konkrečios situacijos jautrumo ir pareigos užtikrinti paciento asmens duomenų apsaugą plačiai jos komentuoti negali.

„Gydytojo privačiai reiškiamos pilietinės ir politinės pozicijos nekomentuosime. Kartu norime atkreipti dėmesį, kad viešojoje erdvėje jau paskelbta nemažai su pacientu ir jo sveikatos situacija susijusios asmeninės informacijos. Todėl kviečiame visas situaciją komentuojančias puses atsakingai vertinti viešinamą informaciją, jos sklaidos mastą ir galimą poveikį pacientui, jo privatumui bei gerovei“, – teigia klinikos.

Jei jus paveikė perskaityta informacija, šiais kontaktais galite kreiptis pagalbos:

Skubi pagalba 112

Pagalba galvojantiems apie savižudybę arba ieškantiems pagalbos artimajam

Svetainėje pateikiama informacija yra trumpa, atsižvelgiant į konkrečius kiekvienos tikslinės grupės poreikius

 www.tuesi.lt

Pagalba ir aktuali informacija nusižudžiusiųjų artimiesiems

Nemokamos savitarpio pagalbos grupės įvairiuose miestuose

 www.artimiems.lt
Patikima informacija apie emocinę sveikatą ir psichologinę pagalbą www.pagalbasau.lt

Psichologinių krizių pagalbos centras

Psichologinių krizių valdymo paslaugos teikiamos asmenų grupėms įvykus kriziniam įvykiui, kai ūmiai pasireiškia psichologinė krizė

1815 (I–V 9.00–19.00 val., VI 9.00–15.00 val.)

https://www.hi.lt/psichologiniu-kriziu-pagalbos-centras-tel-1815/

Krizių įveikimo centras (individualios psichologo konsultacijos gyvai, per Skype ar Messenger)

Mūsų savanoriai psichologai, psichoterapeutai šešias dienas per savaitę budėjimų metu teikia skubią psichologinę pagalbą sudėtingas gyvenimo situacijas išgyvenantiems žmonėms

www.krizesiveikimas.lt

+370 640 51555

Antakalnio g. 97–47, Vilnius (I–V 16.00–20.00 val., VI 12.00–16.00 val., švenčių dienomis ir sekmadieniais nedirba)
Asmens sveikatos priežiūros specialistams ir sveikatos mokslų studentams prieinamos nemokamos, konfidencialios ir operatyvios emocinės ir psichologinės pagalbos tinklas

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Šiame straipsnyje:
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sovietizmas
jo,o kodel su japoniuku nakalbejo japoniskai,susaudyti slusni,ane?
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