Smiltėja Žlabienė prabilo apie surinktus pinigus: iš ko gyvena šeima?

Socialiniuose tinkluose ne kartą paramos prašiusi Smiltėja Žlabienė laidoje tvirtino, kad pinigų šeimai prireikė tada, kai, pasak jos, teko per trumpą laiką keisti gyvenimą pašlijus vėliau mirusio kūdikio sveikatai.
Paklausta, iš ko gyvena ji, jos sutuoktinis ir dar šeši šeimos vaikai, ji atskleidė, kaip gauna pajamas.
„Mano vyras privačiai montuoja elektromobilių stoteles organizacijoms. O aš esu balso mentorė. Yra žmonių, kurie turi balso stresą – kažkas pasakė, kad jie negali dainuoti. Tai yra nesudėtingai sutvarkoma“, – sakė Smiltėja Žlabienė laidoje „Už ar prieš“.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Ji pakomentavo ir plačiai nuskambėjusį prašymą surinkti Žlabių šeimai lėšų trijų savaičių atostogoms į Egiptą.
„Mano svajojimo draugė yra Smiltėja Žlabienė. Jai mirė kūdikis. Lietuvoje įvyko teismo uraganas. Gal skaitėte? Žinau, kad geriausiai po laidotuvių padeda kelionės. O Smiltėjos svajonė po viso šito sunkaus laikotarpio – kad kas nors padovanotų kelionę į Egiptą visai šeimai su 6 vaikais atostogų 2–3 savaitėms“, – rašė moters draugė.
Šiuo įrašu netruko pasidalyti ir pati Smiltėja Žlabienė, minėjusi, kad draugė „žino jos svajones“.
Moteris tai įvardijo kaip padarytą klaidą.
„Situacija tokia, kad man užsiverkusiai, gedinčiai paskambino draugė. Ji sakė: „Parašiau, noriu tau padėti, pasidalink“. Pasidalinau neįsigilinusi į tekstą. Kai įsigilinau ir prasidėjo reakcija, pradėjau atidžiau žiūrėti. Žinoma, kad nerenku jokių pinigų ir mes niekur nevažiuojame. Dabar mūsų atostogos yra tos, kad galime būti namie su vaikais ir jaustis saugiai. Tai yra mūsų atostogos“, – tvirtino S. Žlabienė viešai patikinusi, kad visiems, kurie tuomet suaukojo pinigus atostogoms, juos grąžino.
Paklausta, kodėl rinko pinigus dukros gydymui ir laidotuvėms, moteris teisinosi – supratus, kokia stipriai sirgusios ir į Kauno klinikas prieš mirtį patekusios dukrytės būklė, šeimai teko staigiai keisti gyvenimą. Moteris tvirtino su vyru supratusi, kad kūdikiui esant Kauno klinikose, jie dirbti nebegalės.
„Pamatėme, kad staiga reikės persiorganizuoti gyvenimą. Ne tai, kad vaiko gydymas buvo mokamas, bet kad mums reikėjo susiorganizuoti gyvenimą Kaune. Mes gyvename ne Kaune“, – laidoje „Už ar prieš“ kalbėjo Smiltėja Žlabienė.
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