Socdemams keičiant koaliciją, opozicija mano, kad valdantiesiems dažniau gali reikėti jų paramos

Vis dėlto konservatorių ir liberalų lyderiai mano, kad iki 75 parlamentarų daugumos aptrupėti galinti valdančioji dauguma iki kadencijos pabaigos turės dažniau kliautis opozicijos parama.
„Tai yra pozityvus sprendimas valstybės požiūriu. Bet mes, kaip opozicija, stebėsime dabar naujos valdančiosios koalicijos formavimąsi. Akivaizdu, kad balsų skaičius bus mažesnis, tai reiškia, kad gali tekti dažniau atsiremti ir kalbėtis su opozicija“, – BNS šeštadienį sakė Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų vedlys Laurynas Kasčiūnas.
Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen teigė, jog valdantiesiems be „Nemuno aušros“ koalicijoje bus lengviau rasti palaikymą valstybei svarbiais klausimais.
Kita vertus, ji Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos parlamento frakciją vadino „opozicija pozicijoje“, kuri taip pat ne visuomet vieningai palaikė socdemų iniciatyvas.
„Ši frakcija iš esmės prieštarauja visiems su gynyba, saugumu susijusiems klausimams. Tai vieno tokio partnerio atsisakė, bet kitą paliko“, – BNS kalbėjo liberalų lyderė.
„75 mandatai nėra daug. Mes žinome tai iš praėjusios kadencijos ir tai reikštų, kad dažnu atveju su opozicija teks daugiau šnekėtis, negu buvo šnekamasi iki šiol. Nes priminsiu, pradžioje kadencijos valdančiojoje daugumoje buvo net 86. Tai tikrai buvo ypatingai patogi situacija“, – pridūrė ji.
Politikė svarstė, kad po pokyčių koalicijoje socdemai gali į savo gretas persivilioti ir kelis „aušriečius“, taip išplečiant valdančiąją daugumą.
L. Kasčiūnas tikino, kad opozicijos palaikymas valdančiųjų sprendimams priklausys nuo jų turinio.
„Mes esam dalykiški, mes esam konstruktyvūs, mes esam pasirengę, tą jau demonstravome visus pusantrų metų, kad kai reikia valstybei sprendimų ir kai trūksta balsų valdančiojoje daugumoje, mes būsim tie, kurie tikrai gali ištiest pagalbos ranką. (...) Mano telefono numerį Mindaugas Sinkevičius žino, aš jo irgi žinau ir mes visad pasikalbam ir galėsim pasikalbėt, kai tik reikės valstybei“, – teigė jis.
Apsisprendę dėl pokyčių koalicijoje, socialdemokratai neatskleidžia, ar keisis ir Vyriausybės galva.
Tuo metu opozicinių partijų lyderiai sako, kad ministrė pirmininkė Inga Ruginienė nėra kompetentinga eiti šias pareigas.
„Socialdemokratai padarė dvi dideles klaidas. Viena – „Nemuno aušros“ kvietimas du kartus į koaliciją, tai šią klaidą jie šiandieną ištaisė. Bet antra didelė, tikrai šiurkšti klaida yra Ingos Ruginienės paskyrimas į premjero poziciją. Jai trūksta kompetencijos ir tą parodo visos krizės, su kuriomis jai teko susidurti, jos reakcija į situacijas sudėtingesnes. Šiandien vieną rimtą klaidą jie ištaisė, bet antros kol kas nesiruošia taisyti“, – BNS teigė V. Čmilytė-Nielsen.
Tuo metu L. Kasčiūnas apskritai situaciją galimoje koalicijoje vadino fenomenalia, nes tiek „valstiečių“, tiek demokratų lyderiai Aurelijus Veryga ir Virginijus Sinkevičius dirba iš Briuselio, tuo metu socdemų vedlys vadovauja partijai iš Jonavos, kur eina mero pareigas.
„Manau, kad šitą situaciją fenomenalią reikia kažkaip pabaigti. Tai partijos pirmininkai turi prisiimti atsakomybę“, – kalbėjo jis, ragindamas M. Sinkevičių perimti premjero pareigas.
Po 2024 metų Seimo rinkimų valdančiąją koaliciją socialdemokratai buvo sudarę su „Nemuno aušra“ ir demokratais, tačiau pernai rudenį pertvarkė daugumą, į ją vietoje demokratų pakviesdami Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos parlamento frakciją.
Šiuo metu valdančioji dauguma Seime turi 80 atstovų.
(be temos)