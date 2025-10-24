Spalio 24-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 8.03 val., leidžiasi 18.03 val. Dienos ilgumas 10 val.
Mėnulis (jaunatis) teka 12 val., leidžiasi 18.23 val.
Vardadieniai:
Aretas, Daugailas, Gilbertas, Rapolas, Švitrigaila, Švitrigailė
Datos:
Jungtinių tautų organizacijos diena
Pasaulinė informacinių technologijų plėtros diena
Tarptautinė klimato kaitos diena
Spalio 24-oji Lietuvos istorijoje:
1938 — gimė fotografas Ričardas Dailidė.
1989 — išėjo pirmasis Lietuvos istorijos laikraščio „Voruta“ numeris.
2010 — Tarptautinio dainuojamosios poezijos festivalio „TAI-AŠ“ baigiamojo koncerto metu aktoriui Sauliui Bareikiui buvo įteikta Vytauto Kernagio vardo gitara.
2012 — mirė operos solistas, bosas Jonas Jocys. Gimė 1929 m.
2013 — Klaipėdos miesto savivaldybės taryba miesto garbės piliečio vardą suteikę vienam žymiausių Lietuvos fotomenininkų Vaclovui Straukui.
2014 — Šiaulių universiteto garbės nario vardas suteiktas JAV lietuvių veikėjui, gamtos mokslų daktarui Gediminui Tomui Murauskui.
2014 — Valdovų rūmuose apsilankęs neseniai paskirtas pirmasis Lietuvos garbės konsulas Saudo Arabijoje Mahfouzas Marei Mubaraku bin Mahfouzu muziejui padovanojo du vertingus XVI–XVII amžiaus žemėlapius, kuriuose vaizduojama Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė.
2022 — į Lietuvą kelių dienų vizito atvyko Belgijos karalius Philippe'as (Filipas) ir karalienė Mathilde (Matilda).
Spalio 24-oji pasaulio istorijoje:
1632 — gimė olandų biologas Antonie van Leeuwenhoek (Antonis van Levenhukas), pirmasis mikroskopu aptikęs mikroorganizmus.
1648 — Vestfalijos taika baigėsi 30-metis karas, sužlugdęs Romos imperiją.
1882 — gimė vengrų ir austrų kompozitorius, vienas žymiausių Vienos naujosios operetės kūrėjų Imre Kalman (Imrė Kalmanas). Mirė 1953 m.
1901 — 43-ejų metų našlė Anna Edson Taylor (Ana Edson Teilor) tapo pirmuoju pasaulyje žmogumi, statinėje nusileidusiu nuo Niagaros krioklio ir likusiu gyvu.
1922 — airių parlamentas priėmė nepriklausomos Airijos valstybės konstituciją.
1922 — Benito Mussolini (Benito Musolinis) tapo Italijos diktatoriumi.
1925 — gimė italų kompozitorius ir dirigentas, Romos šv. Cecilijos muzikos akademijos prezidentas Luciano Berio (Lučiano Berijo).
1945 — JTO oficialiai pradėjo savo veiklą.
1945 — už tėvynės išdavystę II pasaulinio karo metais Osle sušaudytas Norvegijos ministras pirmininkas Vidkun Quisling (Vidkunas Kvislingas).
1956 — antrąją antikomunistinio sukilimo Vengrijoje dieną Budapešto gatvėse pasirodė sovietų tankai, o šalies ministru pirmininku buvo paskirtas Imre Nady (Imrė Nadis).
1962 — JAV oficialiai pradėjo Kubos blokadą.
1970 — Salvador Allende (Salvadoras Aljendė) išrinktas Čilės Prezidentu.
1980 — Lenkijos komunistinė valdžia pripažino nepriklausomą „Solidarumo“ profsąjungą.
1994 — Ciuriche (Šveicarija) vagys iš meno kolekcionieriaus pagrobė originalius Pablo Picasso (Pablo Pikaso) darbus, kurių vertė 40 mln. JAV dolerių.
2010 — būdamas 98 metų amžiaus Niujorke mirė pjesės „Smuikininkas ant stogo“ (Fiddler on the Roof) kūrėjas Joseph Stein (Džozefas Šteinas).
2014 — vienas iš interneto milžinės „Google“ vadovų 57 metų Alan Eustace (Alanas Justeisas) pasiekė naują rekordą, sėkmingai iššokęs su parašiutu iš 41 km aukščio, ties viršutine stratosferos riba.
Spalio 24-oji šou pasaulyje:
1893 — gimė JAV keliautojas, režisierius ir prodiuseris Merian Cooper (Merianas Kuperis), 1933 metais sukūręs filmą „King Kongas“.
1936 — gimė Bill Wyman (Bilas Vaimanas), grupės „Rolling Stones“ muzikantas.
1947 — gimė amerikiečių aktorius Kevin Kline (Kevinas Klainas).
1957 — mirė prancūzų modeliuotojas ir dizaineris Christian Dior (Kristianas Dioras).
1973 — pirmą kartą Art Garfunkel (Arto Garfunkelio) solo karjeroje jo albumas „Angel Clare“ tapo auksiniu.
1980 — gimė dainininkė Monica (Monika). Pilnas jos vardas – Monica Denise Arnold (Monika Denis Arnold).
1992 — Madonna (Madona) išleido albumą „Erotica“.
2013 — Italijos teismo sprendimu baigėsi 39 metus trukęs „Oskaro“ laureatės, kino legendos Sophia Loren (Sofijos Loren) teisinis ginčas su Italijos mokesčių inspekcija.
Naujausi komentarai