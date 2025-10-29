Spalio 29-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 7.13 val., leidžiasi 16.52 val. Dienos ilgumas 9.39 val.
Mėnulis (priešpilnis) teka 14.48 val., leidžiasi 22.23 val.
Vardadieniai:
Ermelina, Gelgaudas, Narcizas, Tolvydė, Violeta, Žeimantas
Datos:
Pasaulinė žvynelinės diena
Teismo ekspertų diena
Spalio 29-oji Lietuvos istorijoje:
1579 — Romos popiežius Grigalius XIII patvirtino privilegiją, pagal kurią Vilniaus kolegija perorganizuota į universitetą.
1916 — gimė JAV lietuvių visuomenininkas, žurnalistas, rašytojas Algirdas Gustaitis. Mirė 2002 m. JAV.
1926 — gimė poetė, partizaninio pasipriešinimo Lietuvoje dalyvė Diana Glemžaitė. Žuvo 1949 m.
1928 — gimė dailininkė Valerija Ostrauskienė. Mirė 1997 m.
1961 — gimė teisininkas, teisėjas bei buvęs Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras Algimantas Valantinas.
1977 — gimė dainininkė Aistė Smilgevičiūtė-Radzevičienė.
2007 — prezidentas Valdas Adamkus pasirašė dekretą dėl Lietuvos pilietybės suteikimo išimties tvarka Niujorke gyvenančiam ir JAV pilietybę turinčiam Jonui Mekui.
2012 — eidamas 72-uosius metus mirė žymus lietuviškosios estrados dainininkas, 1968-ųjų metų „Vilniaus bokštų“ konkurso diplomantas, 2003-ųjų Antano Šabaniausko premijos laureatas Eugenijus Ivanauskas.
Spalio 29-oji pasaulio istorijoje:
1656 — gimė anglų astronomas ir geofizikas Edmond Halley (Edmundas Halis). Jis pirmasis apskaičiavo 24 kometų orbitas, identifikavo 1682 m. pastebėtą kometą, kuri buvo pavadinta jo vardu – Halio kometa. Mirė 1742 m.
1787 — Prahoje įvyko Wolfgang Amadeus Mozart (Volfgango Amadėjaus Mocarto) operos „Don Žuanas“ premjera.
1811 — gimė prancūzų utopinio socializmo pradininkas Louis Blanc (Luji Blanas).
1814 — JAV pagamino pirmąjį garo jėga varomą karo laivą „USS Fulton“.
1879 — gimė vokiečių didikas, diplomatas, politikas bei kancleris Franz von Papen (Francas fon Papenas). Mirė 1969 m.
1923 — Turkija pasiskelbė respublika, o jos pirmuoju prezidentu tapo Kemal Ataturk (Kemalis Atatiurkas).
1929 — įvyko „juodasis antradienis“: Volstryto akcijų biržos griūtis, paskatinusi „Didžiąją depresiją.
1989 — policija Prahoje sulaikė mažiausiai 350 demonstrantų, minėjusių Čekoslovakijos nepriklausomybės 71-ąsias metines.
1991 — amerikiečių kosminis aparatas „Galileo“ pirmą kartą iš arti nufotografavo asteroidą.
1997 — pirmą kartą Bosnijoje sulaikyti kontrabandą gabenę NATO taikdariai: ukrainiečiai buvo sulaikyti iš sunkvežimių kraunant cigaretes bei gėrimus už daugiau kaip 620 tūkst. JAV dolerių.
2003 — mirė žymus italų operos tenoras Franco Corelli (Frankas Korelis). Gimė 1921 m.
2005 — advokatas ir automobilių kolekcininkas iš Hiustono aukcione už 680 tūkst. dolerių (1,945 mln. litų) įsigijo vienintelę kada nors velioniui popiežiui Jonui Pauliui II priklausiusią mašiną.
2013 — Turkija atidarė pirmąjį pasaulyje du žemynus sujungusį jūros dugne įrengtą tunelį po Bosforo sąsiauriu.
2015 — Kinija paskelbė atsisakanti vieno vaiko politikos, kurios laikytasi 35-erius metus.
2022 — Pietų Korėjos sostinėje vėlų vakarą tūkstančiams žmonių susirinkus siaurose Itevono rajono gatvėse švęsti Helovino ir kilus spūsčiai, žuvo daugiau kaip 150 žmonių, o dar 100 buvo sužeisti.
Spalio 29-oji šou pasaulyje:
1946 — gimė Peter Green (Piteris Grynas) iš grupės „Fleetwood Mac“.
1967 — Brodvėjuje, Niujorke, įvyko miuziklo „Hair“ („Plaukai“) premjera.
1970 — gimė Toby Smith (Tobis Smitas) iš grupės „Jamiroquai“.
1971 — gimė aktorė Winona Ryder (Vainona Raider).
1991 — trys grupės „Pink Floyd“ nariai buvo sužeisti automobilių lenktynėse Meksikoje.
2010 — Naujajame Džersyje mirė 46-erių metų Denise Borino-Quinn (Denis Borino-Kvin), kuri vaidino seriale apie JAV mafiją „Sopranai. Mafijos kronika“ (The Sopranos).
Naujausi komentarai