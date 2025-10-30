 Spalio 30-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Spalio 30-oji Lietuvoje ir pasaulyje

2025-10-30 06:41
BNS inf.

Spalio 30-oji, ketvirtadienis, 44 savaitė.

Spalio 30-oji Lietuvoje ir pasaulyje / Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

Dangaus kūnai: saulė teka 7.15 val., leidžiasi 16.50 val. Dienos ilgumas 9.35 val.

Mėnulis (priešpilnis) teka 15.02 val., leidžiasi 23.50 val.

Vardadieniai:

Alfonsas, Darata, Edmundas, Skirgaila, Skirvydė, Volfgangas

Spalio 30-oji Lietuvos istorijoje:

1501 — buvo paskelbtas Melniko unijos aktas, turėjęs sukurti vieningą Lenkijos-Lietuvos valstybę. Kaip žeidžiantis Lietuvos valstybinį savarankiškumą dokumentas, Melniko unija Lietuvos Seimo buvo atmesta.

1871 — gimė Vincentas Dvaranauskas, kunigas, profesorius, Seinų kunigų seminarijos dėstytojas ir viceregentas. Mirė 1966 m.

1887 — gimė poetas Antanas Jokūbaitis. Mirė 1976 m.

1898 — gimė Lietuvos bajoras ir didikas Vladislovas Tiškevičius. Mirė 1940 m.

1919 — Lietuvos Valstybės Taryba priėmė Steigiamojo Seimo rinkimų įstatymą.

2003 — Lietuva pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Europolu.

2010 — Rusijos Vladimiro mieste Lietuvos ambasadorius Antanas Vinkus su Vladimiro srities gubernatoriumi Nikolajumi Vinogradovu atidengė buvusio Lietuvos užsienio reikalų ministro, profesoriaus ir arkivyskupo Mečislovo Reinio atminimą įamžinančią lentą.

2010 — eidamas 94 metus, mirė žinomas išeivijos dailininkas, kolekcininkas Kazys Varnelis.

2013 — eidamas 81-us metus mirė nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, skulptorius Vladas Vildžiūnas.

2013 — sulaukęs 65-erių mirė skulptorius Vaclovas Krutinis.

2013 — Budapešte atidengtas paminklas Lietuvos didžiajam kunigaikščiui ir Lenkijos karaliui Jogailai bei jo žmonai Jadvygai.

Spalio 30-oji pasaulio istorijoje:

1928 — gimė amerikiečių mikrobiologas, Nobelio fiziologijos ir medicinos premijos laureatas (1978 m.) Daniel Nathans (Danielis Natanas). Mirė 1999 m.

1839 — Didžiojoje Britanijoje gimė vienas impresionizmo prancūzų tapyboje pradininkų Alfred Sisley (Alfredas Sislėjus).

1841 — gaisras nuniokojo Londono Tauerį.

1864 — Vienos sutartimi Danija Prūsijai atidavė Šlezvigo, Holšteino ir Lauenburgo žemes.

1918 — slovakai sutiko su čekais sudaryti sąjungą, o bendrą valstybę pavadinti Čekoslovakija.

1922 — Benito Mussolini (Benitas Musolinis), suformavęs fašistinę vyriausybę, tapo Italijos premjeru.

1938 — per radiją skaitant Herbert George Wells (Herberto Džordžo Velso) romano „Pasaulių karas“ ištrauką, o milijonams amerikiečių patikėjus, kad marsiečiai išties įsiveržė į Žemę, JAV kilo masinė psichozė.

1953 — mirė vengrų ir austrų kompozitorius, vienas žymiausių Vienos naujosios operetės kūrėjų Imre Kalman (Imrė Kalmanas). Gimė 1882 m.

1960 — gimė Argentinos futbolo žvaigždė Diego Maradona (Diegas Maradona).

1961 — gimė Rusijos žurnalistas, nepriklausomo laikraščio „Novaya Gazeta“ įkūrėjas, Nobelio taikos premijos laureatas Dmitrijus Muratovas.

1988 — Seule (Pietų Korėja) daugiau nei 6500 jaunavedžių porų, priklausančių sektantinio pobūdžio bažnyčiai, vienu metu sumainė aukso žiedus.

1989 — milicija Maskvoje išvaikė demonstrantus, kurie prie KGB pastato minėjo Stalino režimo aukų atminimą.

1990 — iškasus kanalą po Lamanšo sąsiauriu, iš Britanijos į žemyninę Europos dalį pirmą kartą nuo ledynmečio vėl tapo įmanoma nukeliauti sausuma.

2009 — Paryžiuje mirė prancūzų antropologas, struktūralizmo teorijos plėtotojas bei vienas svarbiausių XX amžiaus intelektualų Claude Levi-Strauss (Klodas Levi-Strosas). Gimė 1908 m. Briuselyje.

2010 — būdamas 83 metų nuo vėžio mirė olandų rašytojas Harry Mulisch (Haris Mulišas), kurio vienas darbų įkvėpė „Oskaru“ apdovanotą filmą.

2022 — Indijoje sugriuvus 100 metų senumo kabančiam tiltui, žuvo mažiausiai 132 žmonės.

2022 — Brazilijos prezidentu išrinktas Luizas Inacio Lula da Silva (Luisas Inasiju Lula da Silva).

Spalio 30-oji šou pasaulyje:

1970 — grupės „The Doors“ vokalistas Jim Morrison (Džimas Morisonas) buvo nuteistas šešerius metus kalėti ir sumokėti 500 dolerių baudą už nepadorų elgesį scenoje Majamyje, Floridoje.

1973 — John Lennon (Džonas Lenonas) išleido albumą „Mind Games“.

1986 — grupė „Beastie Boys“ išleido plokštelę „License To Ill“.

1988 — grupės „Nirvana“ lyderis Kurt Cobain (Kurtas Kobeinas) sudaužė savo pirmąją gitarą.

2010 — Filipinuose kino aktorius Kirk Abella (Kirkas Abelja) buvo nušautas filmavimo aikštelėje vieno apsaugininko, kuris jį palaikė tikru plėšiku.

