Spalio 30-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 7.15 val., leidžiasi 16.50 val. Dienos ilgumas 9.35 val.
Mėnulis (priešpilnis) teka 15.02 val., leidžiasi 23.50 val.
Vardadieniai:
Alfonsas, Darata, Edmundas, Skirgaila, Skirvydė, Volfgangas
Spalio 30-oji Lietuvos istorijoje:
1501 — buvo paskelbtas Melniko unijos aktas, turėjęs sukurti vieningą Lenkijos-Lietuvos valstybę. Kaip žeidžiantis Lietuvos valstybinį savarankiškumą dokumentas, Melniko unija Lietuvos Seimo buvo atmesta.
1871 — gimė Vincentas Dvaranauskas, kunigas, profesorius, Seinų kunigų seminarijos dėstytojas ir viceregentas. Mirė 1966 m.
1887 — gimė poetas Antanas Jokūbaitis. Mirė 1976 m.
1898 — gimė Lietuvos bajoras ir didikas Vladislovas Tiškevičius. Mirė 1940 m.
1919 — Lietuvos Valstybės Taryba priėmė Steigiamojo Seimo rinkimų įstatymą.
2003 — Lietuva pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Europolu.
2010 — Rusijos Vladimiro mieste Lietuvos ambasadorius Antanas Vinkus su Vladimiro srities gubernatoriumi Nikolajumi Vinogradovu atidengė buvusio Lietuvos užsienio reikalų ministro, profesoriaus ir arkivyskupo Mečislovo Reinio atminimą įamžinančią lentą.
2010 — eidamas 94 metus, mirė žinomas išeivijos dailininkas, kolekcininkas Kazys Varnelis.
2013 — eidamas 81-us metus mirė nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, skulptorius Vladas Vildžiūnas.
2013 — sulaukęs 65-erių mirė skulptorius Vaclovas Krutinis.
2013 — Budapešte atidengtas paminklas Lietuvos didžiajam kunigaikščiui ir Lenkijos karaliui Jogailai bei jo žmonai Jadvygai.
Spalio 30-oji pasaulio istorijoje:
1928 — gimė amerikiečių mikrobiologas, Nobelio fiziologijos ir medicinos premijos laureatas (1978 m.) Daniel Nathans (Danielis Natanas). Mirė 1999 m.
1839 — Didžiojoje Britanijoje gimė vienas impresionizmo prancūzų tapyboje pradininkų Alfred Sisley (Alfredas Sislėjus).
1841 — gaisras nuniokojo Londono Tauerį.
1864 — Vienos sutartimi Danija Prūsijai atidavė Šlezvigo, Holšteino ir Lauenburgo žemes.
1918 — slovakai sutiko su čekais sudaryti sąjungą, o bendrą valstybę pavadinti Čekoslovakija.
1922 — Benito Mussolini (Benitas Musolinis), suformavęs fašistinę vyriausybę, tapo Italijos premjeru.
1938 — per radiją skaitant Herbert George Wells (Herberto Džordžo Velso) romano „Pasaulių karas“ ištrauką, o milijonams amerikiečių patikėjus, kad marsiečiai išties įsiveržė į Žemę, JAV kilo masinė psichozė.
1953 — mirė vengrų ir austrų kompozitorius, vienas žymiausių Vienos naujosios operetės kūrėjų Imre Kalman (Imrė Kalmanas). Gimė 1882 m.
1960 — gimė Argentinos futbolo žvaigždė Diego Maradona (Diegas Maradona).
1961 — gimė Rusijos žurnalistas, nepriklausomo laikraščio „Novaya Gazeta“ įkūrėjas, Nobelio taikos premijos laureatas Dmitrijus Muratovas.
1988 — Seule (Pietų Korėja) daugiau nei 6500 jaunavedžių porų, priklausančių sektantinio pobūdžio bažnyčiai, vienu metu sumainė aukso žiedus.
1989 — milicija Maskvoje išvaikė demonstrantus, kurie prie KGB pastato minėjo Stalino režimo aukų atminimą.
1990 — iškasus kanalą po Lamanšo sąsiauriu, iš Britanijos į žemyninę Europos dalį pirmą kartą nuo ledynmečio vėl tapo įmanoma nukeliauti sausuma.
2009 — Paryžiuje mirė prancūzų antropologas, struktūralizmo teorijos plėtotojas bei vienas svarbiausių XX amžiaus intelektualų Claude Levi-Strauss (Klodas Levi-Strosas). Gimė 1908 m. Briuselyje.
2010 — būdamas 83 metų nuo vėžio mirė olandų rašytojas Harry Mulisch (Haris Mulišas), kurio vienas darbų įkvėpė „Oskaru“ apdovanotą filmą.
2022 — Indijoje sugriuvus 100 metų senumo kabančiam tiltui, žuvo mažiausiai 132 žmonės.
2022 — Brazilijos prezidentu išrinktas Luizas Inacio Lula da Silva (Luisas Inasiju Lula da Silva).
Spalio 30-oji šou pasaulyje:
1970 — grupės „The Doors“ vokalistas Jim Morrison (Džimas Morisonas) buvo nuteistas šešerius metus kalėti ir sumokėti 500 dolerių baudą už nepadorų elgesį scenoje Majamyje, Floridoje.
1973 — John Lennon (Džonas Lenonas) išleido albumą „Mind Games“.
1986 — grupė „Beastie Boys“ išleido plokštelę „License To Ill“.
1988 — grupės „Nirvana“ lyderis Kurt Cobain (Kurtas Kobeinas) sudaužė savo pirmąją gitarą.
2010 — Filipinuose kino aktorius Kirk Abella (Kirkas Abelja) buvo nušautas filmavimo aikštelėje vieno apsaugininko, kuris jį palaikė tikru plėšiku.
