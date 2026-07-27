Specialistai tarsis, kaip užkardyti nepilnamečių smurtą

Susitikimo metu bus vertinamos vaikų smurtinio elgesio ir kitų elgesio problemų priežastys, prevencijos ir ankstyvosios intervencijos priemonių veiksmingumas, institucijų tarpusavio bendradarbiavimas bei galimos sisteminės spragos, pranešė ministerija.
Taip pat bus aptariamos priemonės, kaip efektyviau riboti smurtinio turinio, kuriame užfiksuoti nepilnamečiai, platinimą skaitmeninėje erdvėje ir užtikrinti atsakingą tokių įvykių viešinimą.
Po pasitarimo, apibendrinus institucijų įžvalgas ir siūlymus, bus parengtos išvados ir konkretūs pasiūlymai Vyriausybei.
Į pasitarimą SADM pakviesti atstovai iš Švietimo, mokslo ir sporto, Sveikatos apsaugos, Teisingumo, Vidaus reikalų ministerijų, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos, Policijos departamento, Ryšių reguliavimo tarnybos, Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių asociacijos ir Vyriausybės kanceliarijos.
Premjeras Mindaugas Sinkevičius praėjusią savaitę pranešė, kad dėl pasikartojančių vaikų smurto atvejų inicijuoja sisteminę nepilnamečių smurto prevencijos peržiūrą.
Jis pavedė SADM kartu su susijusiomis institucijomis įvertinti situaciją ir artimiausiu metu pateikti konkrečius pasiūlymus dėl būtinų sprendimų.
Anot Vyriausybės vadovo, pasikartojantys incidentai, tarp jų ir pastarasis įvykis Marijampolėje, rodo būtinybę sistemiškai įvertinti vaikų smurto priežastis ir ieškoti veiksmingesnių kovos su problema priemonių.
Kaip rašė BNS, liepos viduryje Marijampolėje, Poezijos parke, bendraamžių buvo sumušta nepilnametė mergina.
Kiti šalia buvę asmenys įvykį stebėjo bei filmavo, įrašas su smurtiniais vaizdais prieš nepilnametę tą patį vakarą paplito socialiniuose tinkluose.
Šiuo metu dėl incidento atliekamas ikiteisminis tyrimas.
Balandžio pabaigoje taip pat Marijampolėje, „Sūduvos“ gimnazijoje, 2009 metais gimęs moksleivis peiliu sužalojo tris moksleivius.
Kiek anksčiau panašus įvykis fiksuotas ir Vilniaus Simono Daukantos progimnazijoje, kai moksleivis klasiokams grasino kišeniniu peiliuku.
(be temos)
(be temos)
(be temos)