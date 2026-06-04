Stiprins visuotinę gynybą, pilietinį pasipriešinimą

Kaip pranešė ministerija, ketvirtadienį pasirašytas tai penkerių metų laikotarpiui numatantis bendradarbiavimo susitarimas.
Pasak krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, gegužę šalyje paskelbtas oro pavojus parodė, kad gebėjimas veikti krizinėse situacija išlieka aktualus kiekvienam, todėl reikia diskutuoti apie akademinės bendruomenės, verslo ir kiekvieno piliečio indėlį į visuotinę gynybą.
„Aukštosios mokyklos formuoja būsimų lyderių požiūrį ir vertybes, o verslas užtikrina valstybei svarbių funkcijų tęstinumą krizės metu. Kartu su ISM universitetu telkiame akademinę bendruomenę, ekspertines žinias ir praktinę patirtį tam, kad šios visuomenės grupės taptų atsparesnės ir geriau pasirengusios“, – pranešime cituojamas R. Kaunas.
Anot ISM rektoriaus Daliaus Misiūno, visuomenės atsparumas, gebėjimas kritiškai vertinti informaciją, veikti neapibrėžtumo sąlygomis ir prisiimti atsakomybę yra ne mažiau svarbūs nei profesinės kompetencijos.
„Todėl aukštojo mokslo vaidmuo šiandien yra gerokai platesnis – turime ugdyti žmones, kurie geba ne tik prisitaikyti prie pokyčių, bet ir patys prisidėti prie stipresnės, atsparesnės valstybės kūrimo. Šie klausimai šiandien nebegali likti tik viešų diskusijų lauke, jie turi tapti natūralia akademinės aplinkos dalimi“, – nurodė D. Misiūnas.
Pasak KAM, susitarimas sudarys sąlygas konkrečiomis priemonėmis kelti visuotinės gynybos lygį, visuomenės atsparumą ir pilietinio pasipriešinimo gebėjimus.
Susitarimas apima dvi pagrindines kryptis: moksleivius ir studentus bei verslą.
Susitarimo pagrindu bus sukurti moksleiviams ir studentams skirti paskaitų ciklai visuotinės gynybos ir pilietinio pasipriešinimo temomis, rengiamos kitos edukacinės priemonės, pavyzdžiui, stalo žaidimai.
Tuo metu verslo bendruomenei rengiamas praktinis leidinys „Kaip elgtis krizės ar karo atveju?“ apie verslo vaidmenį visuotinėje gynyboje, atsparumą, veiklos tęstinumą ir kritines kompetencijas.
(be temos)