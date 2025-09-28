STT: šioje tvarkoje fiksuojamos kyšininkavimo, papirkimo rizikos

Kaip pranešė STT, tarnyba 14-oje savivaldybių ir Žemės ūkio duomenų centre įvertino traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registravimo ir techninės priežiūros procesus.
Atlikus analizę, nustatyti atvejai, kuomet registruotos reikalavimų neatitinkančių transporto priemonės, aptiktos spragos vertinant neteisėtai registruojamą techniką.
Traktorių registro vertinimą atlikusi tarnyba nustatė, kad 2022–2025 m. vien analizuotose savivaldybėse buvo įregistruota ne viena dešimtis reikalavimų neatitinkančių keturračių, taip pat kelių transporto priemonių priekabų ir puspriekabių.
„Traktorių registre įregistruoti sportiniai keturračiai, bekelei skirti keturračiai, taip pat L kategorijos keturračiai, kurie turi būti registruojami Kelių transporto priemonių registre“, – pavyzdį pateikė STT.
Nors nuo 2021 m. Traktorių registre draudžiama registruoti savadarbę techniką, tačiau, anot STT, 2022–2025 m. nustatyta atvejų, kai tokia technika buvo registruota.
Tarnybos vertinimu, šiuo metu nėra užtikrinama, kad registruojamos žemės ūkio technikos būklė būtų įvertinta tinkamai. Be to, anot STT, pasigendama sistemos, kurios pagalba būtų identifikuojama neteisėtai užregistruota technika ir inicijuojamos jos išregistravimo procedūros.
Nustatyta atvejų, kai žemės ūkio technika buvo įregistruota jos faktiškai net neapžiūrėjus, nepašalinus abejonių dėl identifikacinių numerių atitikimo.
Be to, STT pastebi, kad reikalavimai, tikrinant žemės ūkio technikos techninę būklę, yra nekonkretūs.
Fiksuoti atvejai, kuomet techninės apžiūros talonai buvo išduoti reikalavimų neatitinkančiai technikai.
„Nenaudojamos jokios techninės priemonės (pavyzdžiui, siekiant įvertinti dūmingumą, tinkamą šviesų, stabdžių veikimą), nevykdoma techninių apžiūrų kontrolė. Fiksuoti atvejai, kuomet techninės apžiūros talonai buvo išduoti reikalavimų neatitinkančiai technikai, pavyzdžiui, neturinčiai reikiamų žibintų“, – nurodo tarnyba.
STT atliktoje analizėje taip pat pažymima, kad skiriamas nepakankamas dėmesys ratinių traktorių pradiniams techniniams patikrinimams: 2023–2024 m. laikotarpiu nebuvo patikrintas nei vienas T kategorijos traktorius.
„Surinkti duomenys leidžia daryti išvadą, kad šie korupcijos rizikos veiksniai lemia neteisėtų susitarimų, kyšininkavimo bei papirkimo rizika“, – pabrėžia tarnyba.
STT pateikė pasiūlymus savivaldybėms dėl traktorių registro reikalavimų neatitinkančios technikos išregistravimo tobulinimo, o Žemės ūkio ministerijai, Žemės ūkio duomenų centrui bei Policijos departamentui pateiktos iniciatyvos, kaip skaidrinti traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registravimo ir techninės priežiūros procesus.
Šios institucijos per tris mėnesius turi viešai paskelbti, kaip atsižvelgta arba numatoma atsižvelgti į STT pateiktas pastabas ir pasiūlymus.
