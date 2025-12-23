STT: sveikatos draudimo įstatymo pataisos kelia korupcijos riziką

STT atkreipia dėmesį, kad šių metų gruodžio viduryje Seimo narių siūlymu patobulintas įstatymo projektas nustato iš esmės kitokį teisinio reguliavimo turinį nei anksčiau Vyriausybės pateiktos pataisos.
„Ankstesniu projektu buvo siūloma teikti pirmenybę asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, sudarant sutartis su Valstybine ligonių kasa dėl PSDF lėšomis apmokamų sveikatos paslaugų: pirmiausia PSDF lėšomis apmokamas paslaugas turi teikti viešosios įstaigos, o privačios įstaigos įtraukiamos tik tada, kai viešosios nepajėgia užtikrinti reikiamo paslaugų kiekio. Pagal ankstesnį įstatymo projektą, privačių įstaigų iki 2026 m. birželio 30 d. 3 metų laikotarpiui sudaromos sutartys su Valstybine ligonių kasa galiotų tik iki šiose sutartyse nustatytos jų galiojimo pabaigos dienos“, – teigė įstatymo projekto antikorupcinį vertinimą atlikusi STT.
STT teigimu, pagal patobulintą įstatymo projektą, numatomas neribotas šių sutarčių atnaujinimas – kaskart joms pasibaigus, galiojimas būtų atnaujinamas be konkurencijos. STT vertinimu, tarp privačių įstaigų, sudariusių iki 2026 m. gruodžio 31 d. galiojančias sutartis su Valstybine ligonių kasa ir kitų privačių įstaigų, nėra tokio pobūdžio ir tokios apimties skirtumų, kad būtų objektyviai pateisinamas neribotas jau sudarytų sutarčių galiojimo atnaujinamas.
„Patobulintas įstatymo projektas vertinamas, kaip susijęs su atskirų rinkos dalyvių privilegijavimu. Taip pat pastebima, kad patobulintame įstatymo projekte numatyta jo įsigaliojimo data yra 2027 m. sausio 1 d., tačiau projektą Seime siūloma svarstyti skubos tvarka. Tai kelia abejonių dėl skubos pagrįstumo“, – nurodė STT.
Tarnyba pabrėžė, kad toks skubos taikymas apribotų visuomenės ir suinteresuotų asmenų galimybes pateikti pastabas bei sudarytų prielaidas nepakankamai įvertinti projekto poveikį.
