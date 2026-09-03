Studijuojate ir dirbate? Pasakė, kiek atostogų jums priklauso

Kaip socialiniame tinkle aiškino advokatė Evelina Kiznė, mokymosi atostogos – tai atskiros dienos egzaminams, įskaitoms ir baigiamajam darbui. Kasmetinių atostogų likutis dėl jų nesumažėja.
Visgi gali kilti klausimas, kas tas dienas apmoka? Atsakymas priklauso ne nuo studijų pakopos, o nuo to, kiek laiko dirbate pas tą patį darbdavį, pažymėjo advokatė.
„Studijuojantiems pagal formaliojo švietimo programas, pateikus švietimo teikėjo pažymą, priklauso trys kalendorinės dienos kiekvienam egzaminui, dvi kalendorinės dienos kiekvienai įskaitai, šešios kalendorinės dienos kiekvienam valstybiniam baigiamajam egzaminui ir 30 kalendorinių dienų baigiamajam darbui ar disertacijai parengti ir apginti“, – aiškino E. Kiznė.
Tuo tarpu laboratoriniams darbams ir konsultacijoms suteikiama tiek dienų, kiek nustatyta mokymo planuose ir tvarkaraščiuose.
Dalyvaujantiems neformaliojo suaugusiųjų švietimo programose arba besimokantiems savišvietos būdu priklauso iki penkių darbo dienų per metus. Tačiau darbdavį apie tai reikia informuoti ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų.
Vis dėlto, advokatės teigimu, čia slypi ir dažniausias nusivylimas.
„Dalis vidutinio darbo užmokesčio paliekama tik tiems, kurių darbo santykiai su tuo pačiu darbdaviu tęsiasi ilgiau negu penkerius metus.
Net ir tokiu atveju apmokama ne daugiau kaip dešimt darbo dienų per darbo metus, o už jas paliekama ne mažiau kaip pusė vidutinio darbo užmokesčio“, – aiškino E. Kiznė.
Neformalusis švietimas apmokamas tik tada, kai yra susijęs su kvalifikacijos kėlimu. Už savišvietą neapmokama, jeigu nesusitarta kitaip, pabrėžė ji.
Be to, apmokėjimo taisyklė apskritai netaikoma darbdaviams, kurių vidutinis darbuotojų skaičius yra mažesnis negu dešimt.
„Tokiose įmonėse dėl mokymosi atostogų apmokėjimo darbuotojas ir darbdavys susitaria patys. Pačios atostogos priklauso taip pat, kaip ir visur kitur, tik pinigų klausimas lieka derybų reikalu“, – teigė E. Kiznė.
Studijos taip pat nėra pagrindas reikalauti kitokio darbo laiko režimo ar nuotolinio darbo.
Darbo kodekse yra sąrašai darbuotojų, kurių prašymą darbdavys privalo tenkinti, ir besimokantieji į juos neįtraukti.
„Prašyti galima visada. Jeigu prašote raštu pakeisti darbo sutarties sąlygas, atsisakymas turi būti motyvuotas ir pateiktas raštu per penkias darbo dienas. Tenkinti prašymo darbdavys neprivalo“, – teigė E. Kiznė.
Advokatė dar kartą pabrėžė: jeigu darbo santykiai su tuo pačiu darbdaviu netrunka ilgiau negu penkerius metus, mokymosi atostogos nebus apmokamos.
„Nebent susitarta kitaip“, – pridūrė E. Kiznė.
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