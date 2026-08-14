Susitarimą su Birštonu pasirašęs ministras: metų pabaigoje įgarsinsime planus dėl reabilitacijos

Susitarimu sudaromos sąlygos plėtoti krašto apsaugos sistemai reikalingą infrastruktūrą Birštono savivaldybėje.
„Ne veltui esame Birštone, kurorte, dėl to, kad KAM visada stengiasi ir ieško bendradarbiavimo su savivaldybėmis. Ir manau, kad šio kurorto teikiamos sveikatingumo paslaugos, reabilitacijos paslaugos, jūsų turima patirtis, žinios, gebėjimai yra tai, ko krašto apsaugos sistemai reikia“, – Birštono apžvalgos bokšte po susitarimo pasirašymo žurnalistams sakė R. Kaunas.
„Manau, šitoje vietoje, po šio susitarimo pasirašymo, mes tikrai rasime teisingiausius bendradarbiavimo būdus ir turėsime labai gražią sėkmės istoriją“, – sakė jis.
Savo ruožtu Birštono merė Nijolė Dirginčienė pažymėjo, kad susitarimas su ministerija atveria naujas galimybes kurortinei savivaldybei.
„Tai, ką mes turime, mūsų patirtis yra, manau, neįkainojama. Tai yra patirtis sveikatinimo, sveikatingumo srityje, reabilitacijos srityje, kur dar tikrai neišnaudojome visų galimybių būtent bendradarbiaudami su KAM“, – teigė merė.
„Pareigūnams, kariams ir mūsų sąjungininkams tikrai pravers tai, kad pasirašyta sutartis, ir galbūt ateityje kažką galvosime dėl tos infrastruktūros plėtros. Ieškosime pačių geriausių galimybių“, – kalbėjo N. Dirginčienė.
R. Kaunas pabrėžė, kad planus dėl reabilitacijos teikimo tikimasi išgryninti iki šių metų pabaigos.
„Mes vertiname ir Druskininkus, mes vertiname ir Birštoną, mes vertiname ir kitas vietas. Ir šiame procese bus išgryninti patys optimaliausi sprendimai ir priimti jie. Aš labai tikiuosi, kad gal net iki šių metų pabaigos galėsime įgarsinti konkrečiai, ką mes planuojame ir konkrečioje vietoje ką planuojame“, – sakė ministras.
Anot jo, kol kas planai aptarti tik preliminariai, tačiau „žaliame techniniame lygyje, todėl nesinori sukelti nepagrįstų lūkesčių“.
„Tačiau vizija yra tokia, kad tie pajėgumai, kurie šiandien yra Birštone, galėtų plėstis. Nes mes matome kariuomenės poreikius, mes matome mūsų atvykstančių sąjungininkų poreikius“, – aiškino R. Kaunas.
KAM kiek anksčiau pranešė, kad viena bendradarbiavimo krypčių su Birštonu galėtų būti kariams teikiamų reabilitacijos paslaugų ir su tuo susijusios infrastruktūros plėtimas.
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