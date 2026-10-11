Svarstoma stiprinti mokytojų saugumą, tarp jų – ir siūlymas šalinti iš mokyklos agresyvius vaikus

„Siekiame stiprinti mokytojų profesinį saugumą. Manome, kad saugumas yra svarbus ne tik mokytojų gerovei, bet ir jų pritraukimui, išlaikymui mokyklose. Nuo to tiesiogiai priklauso ugdymo kokybė, mokinių pasiekimai“, – trečiadienį Seimo Švietimo ir mokslo komiteto (ŠMK) posėdyje sakė švietimo, mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius.
Pasak jo, ministerija siūlo kompleksines priemones – daugiau pagalbos mokytojams, aiškesnį reagavimą į smurtą, stipresnį mokymą ir mokytojų teisių bei orumo apsaugą.
Viceministras sakė, kad ministerija yra sudariusi darbo grupę, kuri peržiūri teisės aktus ir iki metų pabaigos turi parengti sąrašą teisės aktų, kuriuos reikėtų keisti, siekiant sustiprinti mokytojų saugumą.
ŠMSM Bendrojo ugdymo departamento direktorės Jolantos Navickaitės teigimu, darbo grupės nariai indikavo, kad Švietimo įstatyme reikėtų sustiprinti nuostatas, susijusias su mokytojų saugumu.
„Darbo grupės nariai indikavo, kad mūsų Švietimo įstatyme reikalinga sustiprinti tam tikras nuostatas, susijusias su mokytojų saugumu“, – teigė ji.
Ministerija taip pat siūlo įstatyme aiškiau apibrėžti smurto sampratą. Šiuo metu jame išskiriamos patyčios, patyčios kibernetinėje erdvėje ir vaiko nepriežiūra. Tačiau, ministerijos vertinimu, tokio apibrėžimo nepakanka.
Numatoma stiprinti ir nuostatas dėl švietimo bendruomenės apsaugos, privalomo reagavimo į smurtą ir pagalbos teikimo, taip pat mokytojo garbės ir orumo apsaugos.
J. Navickaitė teigė, kad Švietimo įstatymo pataisos Seimui galėtų būti pateiktos kitų metų pavasario sesijoje, tačiau ministerija jas sieks parengti ir pateikti kuo anksčiau.
Kontrolierė nepritaria mokinių šalinimui
Parlamentaras Darius Jakavičius Seimo ŠMK posėdyje pristatė dar neregistruotą Švietimo įstatymo pataisų projektą, kuriuo siūloma suteikti mokykloms daugiau galimybių reaguoti į agresyvų mokinių elgesį.
Pagal siūlymą, mokinys galėtų būti pašalintas iš mokyklos dėl pakartotinio smurto, grasinimų, mokytojo ar kito mokyklos bendruomenės nario įžeidinėjimo, kitokio šiurkštaus elgesio ar sistemingo ugdymo proceso trikdymo.
Taip pat siūloma suteikti mokytojui teisę laikinai pakeisti mokinio ugdymo vietą, išvesti jį iš pamokos ir perduoti mokyklos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui, jei mokinio elgesys akivaizdžiai trikdo ugdymo procesą ar kelia grėsmę bendruomenės narių fiziniam ar psichologiniam saugumui.
„Vis tik mokytojas tokios galimybės neturėjo ir turime situacijų, kada mokytoja Kaune priėmė tokį sprendimą ir už tokį savo elgesį atsidūrė teisminiame procese su ugdytinio tėvais“, – sakė D. Jakavičius.
Vis dėlto vaiko teisių apsaugos kontrolierė Alina Jakavonienė ragino atskirti krizinės situacijos suvaldymą nuo mokinio pašalinimo iš mokyklos.
Ji teigė, kad mokinio pašalinimas savaime neišsprendžia jo problemų, o siūlymui suteikti mokytojų tarybai teisę pašalinti mokinį iš mokyklos reikėtų aiškesnių kriterijų, išorinio vertinimo ir sprendimo peržiūros galimybės.
„Mokinio pašalinimas iš konkrečios mokyklos vaiko problemos neišsprendžia. Jis tiesiog yra perduodamas kitai mokyklai“, – komitete sakė kontrolierė.
Jos teigimu, prieš priimant tokį sprendimą taip pat būtina įvertinti, ar kitoje savivaldybėje ar gyvenvietėje apskritai yra mokykla, galinti priimti pašalintą mokinį ir suteikti jam reikalingą pagalbą.
Policijos departamento atstovė Joana Gudelytė savo ruožtu teigė, kad mokytojų patiriamas smurtas bendrame teisės pažeidimų kontekste neišsiskiria, tačiau pripažino, jog pavieniai išpuoliai ir mokytojų orumo pažeidimai išlieka skaudi problema.
„Ne vien per baudimo prizmę galime šitą padėtį taisyti. (...) Vien baudimo priemonė šitos problemos neišspręs“, – pabrėžė policijos atstovė.
Startavo Mokytojų linija
ŠMSM taip pat pristatė spalio 9 dieną startavusią „Mokytojų liniją“, kurioje pedagogams bus teikiama psichologinė ir teisinė pagalba.
Aiškinama, kad keturias valandas per dieną mokytojams bus teikiamos profesionalios teisinės ir psichologinės konsultacijos.
Pirmuosius trejus metus linija bus finansuojama projektinėmis lėšomis, o vėliau ją numatoma išlaikyti valstybės biudžeto lėšomis.
Kaip skelbta, mobiliąja linija pedagogams bus teikiama emocinė pagalba streso, nerimo, profesinio perdegimo, smurto ir patyčių, tarpasmeninių bei profesinių santykių klausimais.
Tuo metu pirminę teisinę pagalbą teiks teisininkai darbo santykių ir darbo teisės, skundų, mokytojų teisių apsaugos, vidaus procedūrų, apmokėjimų už darbą, konfliktų, mokinių drausminimo ir atsakomybių, vaiko teisių, asmens duomenų apsaugos klausimais.
ELTA primena, kad šių metų rugsėjį pranešta apie smurto atvejus Kretingos rajono ir Joniškio ugdymo įstaigose. Kretingos rajono gimnazijoje per incidentus nuo mokinio nukentėjo kiti mokiniai, darbuotojai ir direktorė, o Joniškio mokykloje nepilnametė smurtavo prieš kitą moksleivę.
Prieš kelerius metus Šiauliuose esančioje gimnazijoje mokinys per pamoką sumušė mokytoją. Tuomet pedagogai teigė besijaučiantys nesaugūs ir nurodė ne kartą patyrę agresyvų bei įžeidžiantį mokinio elgesį.
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