Švenčionių rajone vyks pratybų „Stiprus grifonas 2025“ kovinis šaudymas

Kaip nurodė Lietuvos kariuomenė, tai yra baigiamoji šių metų pratybų „Stiprus grifonas“ dalis. Jas organizuoja Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigada „Žemaitija“.
Kovinio šaudymo pratybų metu karinės pajėgos, kaip pėstininkai, šarvuočiai, artilerija ar oro palaikymas, vykdo koordinuotą veiksmą realios ugnies sąlygomis.
Pasak kariuomenės, šiomis šaudymo iš įvairių ginklų rūšių pratybomis siekiama integruoti skirtingus kovos elementus į vieningą ir efektyviai veikiančią sistemą.
Spalio 17–31 dienomis vykstančių pratybų „Stiprus grifonas 2025“ tikslas yra tobulinti karių gebėjimus veikti koordinuotai su sąjungininkais, planuojant ir vykdant gynybos operacijas, reaguojant į hibridines grėsmes, veikiant dinamiškomis kovos sąlygomis.
Kariuomenės duomenimis, pratybose dalyvauja per 2,5 tūkst. karių ir apie 400 karinės technikos vienetų iš Lietuvos, Lenkijos ir JAV.
Lietuvai pratybose atstovauja brigada „Žemaitija“, Krašto apsaugos savanorių pajėgos, Oro gynybos batalionas, Karo policija, Karo medicinos tarnyba, Pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas.
