Tamašunienei – profsąjungų kritika: Kalėjimų tarnybos vadovą paliko savotišku ūkvedžiu

Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga (LRITĮPS), Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga (VAITĮPS) ir Profesinių sąjungų centras nurodė dėl to premjerui Mindaugui Sinkevičiui pareiškę nepasitikėjimą R. Tamašuniene.
„Jeigu ministrė per beveik metus nesugeba parodyti, kaip bausmių vykdymo sistema bus ištraukta iš dešimtmečius kauptų problemų, premjeras turi atsakyti, ar jis vis dar pasitiki tokiu savo Vyriausybės nariu. Mes savo atsakymą jau davėme – Rita Tamašunienė pareigūnų pasitikėjimo nebeturi“, – pranešime cituojamas LRITĮPS pirmininkas Kęstutis Pauliukas.
Anot profsąjungų, kreipimesi jos vardija tokias įsisenėjusias problemas kaip stringantys infrastruktūros projektai, pareigūnų trūkumas, nekonkurencingas darbo užmokestis, blogėjančios darbo sąlygos ir nepakankamas finansavimas.
Profesinių sąjungų vertinimu, užuot sutelkusi dėmesį į šių problemų sprendimą, ministrė pernelyg giliai įsitraukė į Lietuvos kalėjimų tarnybos (LKT) administravimą ir personalo klausimus.
„Viešai žinoma apie ministrės konfliktą su Lietuvos kalėjimų tarnybos direktoriumi Mindaugu Kairiu – pati R. Tamašunienė rugsėjį patvirtino, kad dėl jo veiksmų buvo atliktas tarnybinis patikrinimas ir sprendžiama dėl nuobaudos. Keista, kad savo ministerijoje niekaip nesusitvarkanti ministrė apsiėmė praktiškai tiesiogiai valdyti dar vieną instituciją, jos vadovą palikdama savotišku ūkvedžiu“, – nurodė VAITĮPS vadovas Vitalijus Jagminas.
Jo teigimu, teisingumo ministrė vietoj lyderystės energiją eikvoja aiškinimuisi dėl LKT darbuotojų perkėlimo ir vadovų paklusnumo.
Tai nėra lyderystė, tai yra nepotizmu ir favoritizmu prakvipęs mikrovaldymas.
„Tai nėra lyderystė, tai yra nepotizmu ir favoritizmu prakvipęs mikrovaldymas. Tuo tarpu šalies bausmių vykdymo sistema toliau grimzta dugnan“, – tvirtino V. Jagminas.
Be to, minėtos profsąjungos kritikuoja socialinio dialogo kokybę ministerijoje, teigdamos, kad teisingumo ministrė ir jos komanda kalbasi tik su patogiais socialiniais partneriais, o nepatogius klausimus keliančių organizacijų atstovai ir jų pasiūlymai yra ignoruojami.
Pranešimą profesinės sąjungos išplatino po to, kai R. Tamašunienė šią savaitę Vyriausybei pasiūlė M. Kairiui skirti papeikimą.
Ministerijos vertinimu, tarnybinė nuobauda LKT vadovui skirtina už jo sprendimus naikinti Kauno kalėjimo Saugumo valdymo skyriaus pareigybes ir steigti Resocializacijos skyriaus pareigybes, taip pat – R. Tamašunienės įsakymo atšaukti šiuos sprendimus nepaisymą.
M. Kairys su galimais pažeidimais nesutinka. Jis prašo pripažinti, kad tarnybinio nusižengimo nepadarė.
Savo ruožtu R. Tamašunienė teigia nepritarianti sprendimams, kuriais pareigūnai būtų verčiami keisti pareigas. Papeikimą Vyriausybės posėdyje ministerija siekia svarstyti šią arba kitą savaitę.
Tamašunienė: suteikiau didelį pasitikėjimo kreditą
Teisingumo ministrė neatsako į klausimą, ar pasitiki LKT direktoriumi M. Kairiu, tačiau akcentuoja nepritarianti jo sprendimams, susijusiems su pertvarkos kalėjimuose vykdymu.
„Suteikiau didelį pasitikėjimo kreditą (M. Kairiui – ELTA), nes prieš tai buvo prieštaringai vertinamas, maniau, kad mums pavyks susitarti ir dirbti kartu, bet matome, kad LKT vadovas įsivaizduoja esąs kalėjimų ministras ir (...) priima pats sprendimus“, – į klausimą, ar pasitiki LKT direktoriumi, Eltai trečiadienį atsakė R. Tamašunienė.
Ji kartojo nepritarianti M. Kairio sprendimams, susijusiems su pertvarka bausmių vykdymo sistemoje.
„Pasirinktas modelis būtent taip atlikti reformą ir perkelti (pareigūnus – ELTA) iš Saugumo padalinio į Resocializacijos padalinį priverstiniu būdu, kuomet pareigūnai nesutinka ir keturi pareigūnai parašė prašymus išeiti iš Kalėjimų tarnybos, tai mano vertinimas – tokie žingsniai yra neteisingi“, – pabrėžė R. Tamašunienė.
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