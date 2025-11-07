Tapinas apie situaciją su Orlausku: kol kas matau tik prakeiksmus

„Nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo praėjo jau dvi savaitės ir manau, kad davėme tikrai pakankamai laiko, bet nei paneigimo, nei priteistų pinigų. Kol kas matau tik prakeiksmus teismų sistemai ir lūkestį, kad Dievas visus mus skaudžiai nubaus. Paneigimo ir pinigų nematau, – penktadienio rytą rašė A. Tapinas. – Todėl teismas išdavė vykdomuosius raštus, buvo kreiptasi į antstolius ir pradėtas išieškojimo procesas. Paneigimo atveju yra numatyta dešimt dienų, po jų dėl teismo sprendimo nevykdymo bus pradėtos skaičiuoti baudos – kiek žinau iki 300 eurų ir gali būti kartojama kiekvieną dieną.“
Žurnalistas teigė paskaitęs straipsnį apie tai, kad A. Orlauskui ir Giedrei Gorienei renkama parama susidomėjo Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) ir prokurorai.
Žodžiu…reikalų, kaip kiaulę papjovus.
„Maestro pasiuto ir paskelbė, kad čia režimas su juo nori susidoroti ir kad jis išves žmones į gatves, – rašė A. Tapinas. – Kadangi su „Laisvės TV“ esame suinteresuoti gauti tuos pinigus, tai aš kažkaip tikėjausi, kad jie pasitars su teisininkais ir paramą rinks pagal visus įstatymus. Bet kai tu renki „paramą Orlauskui teismams“ į VšĮ sąskaitą arba „paramą Gorienei kovai su Tapinu” į Gorienės vyro VšĮ, nors atsakovas yra UAB, tada gali būti problemų. Nors „Komiko teatras“, ar kaip jis ten persivadinęs „Musica Mundi“, turi paramos gavėjo statusą, bet galutinis gavėjas pagal Labdaros ir paramos įstatymą turi būti neįgalusis, ligonis, našlaitis, nukentėjęs nuo karo ir kitų nelaimių, parama turi prisidėti prie socialiai naudingos veiklos. Orlauskas ir kompanija greičiausiai niekaip nepapuola po šitais apibrėžimais, todėl VMI gali traktuoti tai kaip privačių poreikių tenkinimu ir apmokestinti pinigus renkančią VšĮ16 proc. pelno mokesčiu, o gavėjas dar turėtų susimokėti ir 20 proc. GPM. Tai pagal mano skaičiavimus dar reikėtų papildomai apie 40 tūkstančių eurų, kurie keliautų į valstybės biudžetą. Kita problema – jeigu bus nustatyta, kad VšĮ vadovas ir/ar dalininkas panaudojo surinktą paramą asmeniniams poreikiams tenkinti, teisėsauga tai gali traktuoti kaip lėšų iššvaistymą, už ką gali grėsti baudžiamoji atsakomybė. Sudėtinga situacija. Teisininkų nuomone, protingiausia būtų VšĮ grąžinti surinktus pinigus ir susitvarkius viską teisiškai vėl iš naujo juos susirinkti ir tada institucijos galbūt galėtų traktuoti tai kaip ištaisytą klaidą, o ne tyčinę veiklą. Žodžiu…reikalų, kaip kiaulę papjovus“, – įrašą baigė A. Tapinas.
Primename, kad prieš dvi savaites visuomenininkas paviešino teismo nutartį, kuri, visuomenininko teisininkų nuomone, Lietuvoje neturi precedento.
Vilniaus apygardos teismas paskelbė sprendimą civilinėje byloje dėl melagingos informacijos apie visuomenininką A. Tapiną paskleidimo – atsakovas A. Orlauskas bei trys įmonės iš viso turės sumokėti daugiau nei 116 tūkst. eurų.
Primename, kad A. Tapinas ir jo „Laisvės TV“ ilgai bylinėjosi dėl paskleistų duomenų ir informacijos pripažinimo neatitinkančiais tikrovės ir žeminančiais garbę bei orumą, juridinio asmens dalykinę reputaciją, šių duomenų ir informacijos paneigimo ir panaikinimo bei žalos priteisimo.
Atsakovais šioje byloje buvo A. Orlauskas, jo „Komiko teatras“, neatitinkančius tikrovės teiginius transliavusios bendrovės „Init“, „Nataiva“ (Rūtos Janutienės „OpTV“), „Goruva“ (G. Gorienės „Komentaras TV“). Jie už garbės ir orumo įžeidimą A. Tapinui ir „Laisvės TV“ turės sumokėti 67 tūkst. eurų ir palūkanas. Be to, turės atlyginti bylinėjimosi išlaidas – apie 50 tūkst. eurų.
Pats A. Orlauskas feisbuke teigė, kad šis teismo sprendimas yra skandalingas, tad renkama parama „Teismas su Tapinu“.
Po to, kai teisėsaugą sudomino renkama parama, feisbuke A. Orlauskas teigė: „Skandalas didžiausias! Generalinė prokuratūra kėsinasi į žmonių paaukotus pinigus už laisvą žodį, tiesą ir keliamus pagrįstus klausimus. Prokuratūra tokiais savo veiksmais patvirtina, kad Vilniaus apygardos teismas veikė pagal vieną bendrą planą susidoroti su nepriklausoma žiniasklaida ir sunaikinti Orlauską.“
Naujausi komentarai