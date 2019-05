Iš tarnybos atleistas per pratybas girtavęs kuopos vadas pralaimėjo teismą

Buvęs Krašto apsaugos savanorių pajėgų rinktinės kuopos vadas, per kelionę į pratybas girtavęs viešbutyje, pagrįstai atleistas už kario vardo žeminimą, ketvirtadienį nusprendė Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.

Šis teismas neskundžiama nutartimi atmetė buvusio kario skundą dėl pernai krašto apsaugos ministro priimto sprendimo atleisti jį iš tarnybos.

Buvęs Krašto apsaugos savanorių pajėgų Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės 601 lengvosios pėstininkų kuopos vadas Edvinas Kančas atleistas už tai, kad netinkamai organizavo ginklų apsaugą bei, vykdamas į tarptautines pratybas, viešbutyje Vroclove (Lenkija) vartojo alkoholinius gėrimus ir buvo akivaizdžiai neblaivus kitų karių savanorių akivaizdoje.

E. Kančas teisme ginčijo neblaivumo faktą ir teigė, kad šis buvo grindžiamas paaiškinimais, pateiktais po pratybų praėjus keliems mėnesiams, o tarnybinio patikrinimo išvada grindžiama prielaidomis ir prieštaringais parodymais.

Ministerija teismui nurodė tarnybinio tyrimo metu nustačiusi, jog 2018 metų sausį nakvynės viešbutyje metu pareiškėjas nepagarbiai elgėsi su viešbučio aptarnaujančiu personalu, padarė viešbučiui materialinę žalą, bendrojo naudojimo patalpose vartojo alkoholį.

Teismo vertinimu, aplinkybes, kad karys vartojo alkoholinius gėrimus ir akivaizdžiai atrodė neblaivus kitų karių akivaizdoje pagrindžia kitų pratybose dalyvavusių karių parodymai.

„Išvadoje cituojami karių duoti paaiškinimai. Pavyzdžiui, vyr. eil. V. G. nurodė, kad matė kaip pareiškėjas vos pastovi ant kojų, vaikščiojo be šlepečių, ėjo į moterų tualetą ir elgėsi neadekvačiai. Vyr. eil. J. V. nurodė, kad matė vos paeinantį pareiškėją, nes ėjo į moterų tualetą, kuris buvo foje, vien kojinėmis jis išeidavo į lauką parūkyti ir vos pastovėdavo ant kojų. Gr. I. N. nurodė, kad pareiškėjas smarkiai apgirtęs, be šlepečių, su kojinėmis, pora kartų ėjo į moterų tualetą. J. eil. E. S. parodė, kad savo akimis matė kaip pareiškėją parvedė į kambarį visiškai girtą. Gr. R. P. parodė, kad matė kaip pareiškėjas ėjo į tualetą be batų ir svirduliuodamas į šonus. Taigi, ne vienas žemesnio karinio laipsnio karys tvirtino, jog matė pareiškėją akivaizdžiai neblaivų, kuris elgėsi neadekvačiai“, – rašoma teismo nutartyje.

Vroclave kariai apsistojo pakeliui į pratybas „Allied Spirit VIII“, vykusias Vokietijoje, o E. Kančas šių pratybų metu buvo paskirtas grupės vyresniuoju.

Nustatyta, kad pareiškėjo pavaldume buvę kariai nemandagiai bei vulgariai elgėsi su viešbučio personalu, sugadino kiliminę dangą restorane, sudaužė keletą indų.

„Teisėjų kolegijos vertinimu, minėtas pareiškėjo, turinčio kapitono karinį laipsnį, elgesys (viešoje vietoje, viešbutyje, vos pastovėjimas ant kojų, svirduliavimas, ėjimas be šlepečių vien su kojinėmis į moterų tualetą ir kt.) buvo pagrįstai pripažintas kario vardo žeminimu, nes tokiu savo elgesiu pareiškėjas akivaizdžiai menkino kario autoritetą kitų karių akivaizdoje“, – konstatavo Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.

Pasak teisėjų kolegos, tai, jog tokį elgesį matė ne visi į pratybas Vokietijoje vykę kariai, nagrinėjamu atveju reikšmės neturi, o tai, kad pareiškėjas esą sirgo, nepaneigia fakto, kad jis vartojo alkoholinius gėrimus.

Įvertinęs šias aplinkybes, LVAT paliko galioti Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą ir E. Kančo skundą atmetė.