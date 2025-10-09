Tarp pretendentų į Apeliacinio teismo teisėjus – buvusi Grybauskaitės patarėja

Pretendentų į teisėjus atrankos komisija rugsėjo pabaigoje baigė atranką į Apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų pareigas ir paskelbė išvadą dėl pretendentų į minėtas pareigas.
Nacionalinė teismų administracija skelbia, kad komisija tinkamiausiais pripažino septynis kandidatus: Vilniaus apygardos teismo teisėjas Astą Pikelienę, Jorūnę Pukinskienę, Kristiną Lysionok, Astą Jakutytę-Sungailienę, Kauno apygardos teismo teisėją Jurgitą Sujetienę, Regionų administracinio teismo Vilniaus rūmų teisėją Sigitą Fomičiovą ir socialinių mokslų daktarę R. Svetikaitę.
R. Svetikaitė 2009-2012 m. dirbo prezidentės D. Grybauskaitė patarėja teisės klausimais, o nuo 2012 m. liepos iki 2019 m. ėjo šalies vadovės vyriausiosios patarėjos ir Teisės grupės vadovės pareigas.
Apeliaciniame teisme ne vienerius metus teisėju dirba kitas buvęs D. Grybauskaitės patarėjas Ernestas Rimšelis. Jis nagrinėja baudžiamąsias bylas.
Pretendentų į teisėjus atrankos komisija sprendimus priima, įvertinusi pretendentų turimas profesines žinias ir įgūdžius, duomenis apie pretendentų teisinio darbo stažą, kiekybinius ir kokybinius teisinės veiklos rodiklius, mokslinę ir pedagoginę veiklą, viešą informaciją apie pretendentus, juos charakterizuojančius dokumentus, asmenines kompetencijas, motyvaciją užimti pareigas į kurias pretenduoja bei pokalbio metu pateiktus pretendentų atsakymus į komisijos narių klausimus.
Kurie iš atrankose dalyvavusių ir geriausiai įvertintų kandidatų bus paskirti į konkrečias pareigas, sprendžia prezidentas. Šalies vadovas teisėju gali paskirti bet kurį iš atrinktų pretendentų. Taip pat galimas ir toks variantas, kai nepaskiriamas nė vienas atrinktas pretendentas. Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos vertinimai prezidento nesaisto.
Apeliacinio teismo teisėjus skiria ir atleidžia prezidentas Seimo pritarimu.
Apeliacinis teismas yra bendrosios kompetencijos teismas, nagrinėjantis apeliacinius ir kitus skundus dėl Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio apygardų teismų procesinių sprendimų civilinėse ir baudžiamosiose bylose.
(be temos)