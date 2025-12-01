 Teisingumo ministerija ir Vyskupų konferencija bendradarbiaus dėl sielovados paslaugų kalėjimuose

2025-12-01 07:10
BNS inf.

Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė ir Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas pirmadienį pasirašys bendradarbiavimo sutartį dėl sielovados paslaugų teikimo įkalinimo įstaigose.

Gintaras Grušas
Gintaras Grušas / P. Adamovič / BNS nuotr.

Pagal šią sutartį, įkalinimo įstaigose dvasines paslaugas teiks ne tik kapelionai, bet ir jų asistentai, kurie prieš pradėdami veiklą turės išklausyti specialius mokymus.

„Įkalinimo įstaigose trūksta psichologų – nors jų intensyviai ieškoma, poreikis išlieka didelis. Todėl kapelionų asistentai galės iš dalies sumažinti šį trūkumą ir sustiprinti nuteistiesiems teikiamą emocinį palaikymą. Žmonėms, atliekantiems bausmę, neretai reikia pagalbos, kad juos išgirstų ir padėtų spręsti gyvenimiškus sunkumus“, – teigia R. Tamašunienė.

Lietuvos kalėjimų tarnybos duomenimis, 2024 metais laisvės atėmimo bausmes atliko apie 4 tūkst. nuteistųjų.

