Teisingumo ministerija rengia vaikų apsaugos nuo seksualinio smurto veiksmų planą

Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė BNS sakė, kad ministerija ėmėsi iniciatyvos susisteminti įvairių institucijų siūlomas priemones apsaugoti nepilnamečius nuo seksualinio smurto ir suteikti būtiną pagalbą šio nusikaltimo aukoms.
„Tai tikrai labai didelis priemonių paketas. Jame – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pasiūlymai, kalbant apie vaikų apsaugą, teikiamą pagalbą vaikams, Švietimo ministerijos rengiama gyvenimo įgūdžių programa – kaip vaikams ir mažamečiams atpažinti netinkamą elgesį. Yra ir mūsų (Teisingumo ministerijos – BNS) pasiūlymai dėl efektyvesnio žalos atlyginimo mechanizmo, aukų apsaugos, Sveikatos apsaugos ministerijos dalis dėl medikamentinio gydymo jau nusikaltusiems asmenims“, – pasakojo R. Tamašunienė.
Anot jos, šiame pakete bus ir Seime jau pradėtas svarstyti viešas seksualinių nusikaltėlių registras.
BNS rašė, kad rugsėjo pradžioje Seimas pradėjo svarstyti Seimo pirmininko Juozo Oleko siūlymą įteisinti viešą asmenų, nuteistų už nusikalstamas veikas prieš vaiką, registrą.
Pagal Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pataisą, įsiteisėjus apkaltinamajam nuosprendžiui dėl nusikalstamos veikos, padarytos prieš vaiką, duomenys apie nuteistąjį – vardas, pavardė, gimimo metai, savivaldybė, kurioje asmuo gyvena ar teisėtai būna, apkaltinamojo nuosprendžio įsiteisėjimo data – būtų įtraukiami į viešai prieinamą sąrašą.
Šie duomenys būtų skelbiami penkerius metus nuo bausmės atlikimo. Terminui pasibaigus, duomenys iš sąrašo būtų pašalinami ne vėliau kaip per penkias darbo dienas.
Pasak teisingumo ministrės, į priemonių planą iš viso bus įtraukti šešių ministerijų siūlymai.
R. Tamašunienė tikisi minėtą planą pristatyti kitą savaitę per Vyriausybės pasitarimą.
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