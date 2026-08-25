Teisingumo ministerija siūlo didinti kompensacijas seksualinio smurto aukoms

Šis siūlymas pateiktas Vyriausybei drauge su kitais teikimais stiprinti valstybės pagalbą nuo smurtinių nusikaltimų nukentėjusiems žmonėms.
Pagal projektą, kai smurtiniu nusikaltimu sunkiai sutrikdoma žmogaus sveikata arba nusikaltimu padaroma žala nepilnamečiui, maksimali kompensacija atlyginti neturtinę žalą būtų didinama nuo 100 bazinės socialinės išmokos (BSI) (dabar tai sudaro 7400 eurų) dydžio iki 110 BSI (8140 eurų).
Kai smurtiniu nusikaltimu nežymiai sutrikdoma nepilnamečio sveikata ar jam sukeliamas fizinis skausmas, maksimali kompensacija didėtų nuo 50 BSI (3700 eurų) iki 60 BSI (4440 eurų).
Ministerijos vertinimu, didesnės kompensacijos geriau atlieptų nusikaltimų sukeliamas fizines, psichologines ir socialines pasekmes, kurios pažeidžiamiausioms aukoms gali būti ilgalaikės.
„Pastaruoju metu viešumon iškilę seksualinio smurto prieš nepilnamečius atvejai dar kartą parodė, kad vien nusikaltimo ištyrimo ir kaltųjų atsakomybės nepakanka. Valstybės pareiga – pasirūpinti ir žmogumi, kuris nusikaltimą patyrė. Ypač kai nukentėjusysis yra vaikas. Jis turi gauti kvalifikuotą teisinę pagalbą, būti atstovaujamas specialiai tokioms byloms pasirengusio profesionalo, o valstybės skiriama kompensacija turi adekvačiau atspindėti patirtą žalą“, – sakė teisingumo ministrė Rita Tamašunienė.
Taip pat siūloma sudaryti galimybes Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondo lėšomis finansuoti teisinę pagalbą aukoms bei specializuotus mokymus advokatams, dirbantiems su pažeidžiamiausiais nukentėjusiaisiais – pirmiausia nepilnamečiais ir seksualinių nusikaltimų aukomis.
Teigiama, kad siūlomiems pakeitimams papildomų valstybės biudžeto lėšų nereikės, nes užteks Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fonde sukauptų lėšų.
Teisingumo ministerijos duomenimis, šio fondo pajamos 2020–2025 metais išaugo daugiau nei keturis kartus – nuo maždaug 0,95 mln. iki 4 mln. eurų. Praėjusių metų pabaigoje fonde buvo sukaupta apie 3,7 mln. eurų nepanaudotų lėšų.
„Turime situaciją, kai valstybės fonde sukaupti milijonai eurų, skirti nusikaltimų aukoms, tačiau dėl dabartinio reguliavimo negalime jų panaudoti platesnei pagalbai tiems patiems nukentėjusiesiems. Siūlome šias lėšas įveiklinti – kad jos virstų realia pagalba žmogui: profesionaliu atstovavimu, geriau pasirengusiais advokatais ir didesne kompensacija“, – teigė R. Tamašunienė.
Šiuo metu Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondo lėšos iš esmės naudojamos smurtiniais nusikaltimais padarytai žalai kompensuoti.
Įmokas į fondą teismo sprendimu moka teismo kaltais pripažinti asmenys.
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