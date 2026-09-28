Teisingumo ministrė siūlo Kalėjimų tarnybos vadovui skirti papeikimą

Tai numatyta pirmadienį registruotame Vyriausybės nutarimo projekte.
M. Kairiui siūloma skirti papeikimą už galimą tarnybinį nusižengimą, padarytą pažeidus Vidaus tarnybos statutą, Lietuvos kalėjimų tarnybos nuostatas ir Lietuvos kalėjimų tarnybos direktoriaus pareigybės aprašymą.
Anot nutarimo projekto, papeikimą LKT vadovui siūloma skirti atsižvelgiant į Teisingumo ministerijos Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus rugsėjo 14 dienos išvadą dėl galimo nusižengimo.
R. Tamašunienė atlikti M. Kairio tarnybinį patikrinimą pavedė minėto skyriaus vedėjai Agnei Gorobovienei. Tokį pavedimą ministrė davė atsižvelgusi į liepos 28-ąją gautą tarnybinį pranešimą, kurio turinys Vyriausybės nutarimo projekto dokumentuose nedetalizuojamas.
Ministerijos Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyrius nustatė, kad LKT vadovas nevykdė teisingumo ministrės įsakymo atšaukti sprendimus dėl Kauno kalėjimo pareigybių panaikinimo ir pareigūnams įteiktų įspėjimų.
Taip pat, pasak ministerijos, pažeidimą sudaro tai, kad M. Kairys sprendimus naikinti šio kalėjimo Saugumo valdymo skyriaus pareigybes ir steigti Resocializacijos skyriaus pareigybes priėmė jų nesuderinęs su ministerija.
Teikime teigiama, kad LKT vadovas su galimais pažeidimais nesutiko ir prašė pripažinti, kad tarnybinio nusižengimo jis nepadarė.
„LKT direktoriaus vertinimu, pranešime nebuvo suformuluotas įtarimo apie galimą pažeidimą dalykas, nedetalizuota, kokiais realiais veiksmais pasireiškė galimas pažeidimas, o jame nurodytos teisės aktų nuostatos yra bendro pobūdžio“, – nurodoma teikime.
M. Kairys, pirmadienį BNS paklaustas, ar iš esmės laikosi šios pozicijos, sakė „taip“, atmesdamas galimą tarnybinį nusižengimą.
„Mes žiūrime į institucijai naudingą tęstinumą, kurį ir užtikriname – veiklos suvienodinimą dviejuose (Kauno kalėjimo – BNS) adresuose. Viename padalinyje yra šimtu procentų viskas padaryta ir tai yra vienas iš mūsų vedančių kalėjimų, kitame pastate Technikos gatvėje norime padaryti tą patį“, – kalbėjo tarnybos vadovas.
Viename padalinyje yra šimtu procentų viskas padaryta ir tai yra vienas iš mūsų vedančių kalėjimų, kitame pastate Technikos gatvėje norime padaryti tą patį.
Veiksmų R. Tamašunienė ėmėsi po to, kai liepos antroje pusėje pranešė apie ultimatumą M. Kairiui atšaukti sprendimus dėl penkių darbuotojų, nesutikusių pereiti į Kauno kalėjimo Resocializacijos skyrių, atleidimo.
LKT vadovui atsisakant vykdyti šį įsakymą, ministrė tvirtino būsianti priversta imtis tarnybinio patikrinimo.
R. Tamašunienė ministerijos BNS perduotame komentare teigė nepritarianti sprendimams, kuriais pareigūnai būtų verčiami keisti pareigas.
„Niekada nesutiksiu, kad pareigūnams būtų taikomos bet kokios spaudimo priemonės. Resocializaciją stiprinti būtina, nes nuo to priklauso ir recidyvo atvejai, kad jie nepasikartotų, tačiau versti pareigūnus keisti pareigas – tai netoleruotina, juolab kai pareigūnų nekomplektas siekia 26 procentus. Sakyčiau, kad tai neatsakingas žingsnis“, – teigia R. Tamašunienė.
Ministerija akcentavo, kad papeikimo skyrimas savaime nereiškia LKT vadovo atleidimo iš pareigų.
Pagal Vidaus tarnybos statutą atleidimas gali būti skiriamas už tarnybinį nusižengimą, jeigu pareigūnui per pastaruosius 12 mėnesių buvo skirtas griežtas papeikimas ar griežtesnė tarnybinė nuobauda.
Teisingumo ministrė prašo nutarimo projektą dėl M. Kairio papeikimo svarstyti artimiausiame Vyriausybės posėdyje. Jis numatytas rugsėjo 30 dieną.
R. Tamašunienės patarėja Božena Zaborovska-Zdanovič BNS nurodė, kad siekiama papeikimą svarstyti šią arba kitą savaitę.
Patarėja taip pat paneigė, kad būsimas siūlymas skirti M. Kairiui papeikimą galėjo būti aptartas praėjusią savaitę ministrės susitikime su kalėjimų vadovais.
„Aišku, kad ne, su vadovais nesitarėme dėl to. Buvo tariamasi apie pertvarką, kad jeigu pareigūnai nenori priverstinai būti perkelti iš Saugumo valdymo į Resocializaciją, tas ir neturi būti vykdoma“, – sakė B. Zaborovska-Zdanovič.
(be temos)
(be temos)
(be temos)