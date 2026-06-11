Tėvų galvos skausmas mažės: moksleivių laukia svarbūs pokyčiai

Savanoriška veikla vaikams yra privaloma. Per metus 5–10 klasių moksleiviai turi surinkti 20 socialinės veiklos valandų.
„Tai tikrai yra naudingas dalykas, kad vaikai išeitų, kažką padarytų“, – teigė septintokė Nora.
Tiesa, su vaikais, pavyzdžiui, šunis vedžioti tenka ir tėvams. Esą jaunesniems nei 14 metų vieniems savanoriauti neleidžia įstatymas.
„Kartu einame pasivaikščioti, leidžiame kartu laiką, tad aš tikrai neprieštarauju“, – sakė penktokės mama Lina.
Dalis tėvų piktinosi, kad surinkti socialines valandas neretai tampa iššūkiu, o ypač jei šeimoje yra ne vienas vaikas.
„Su klasiokų tėvais kalbėjau – tikrai susiduria su problemomis arba viskas vyksta labai fiktyviai. Surenkame parašiukus, nueiname pas pažįstamus“, – neslėpė šeštoko mama Eglė Terechovienė.
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Pernai pusketvirto tūkstančio tėvų pasirašė peticiją, kad privalomas socialinių valandų rinkimas būtų panaikintas.
„Auklėtoja suorganizavo kelionę į Birštoną, kurios metu jie rinko šiukšles. Surinkę jas, pakalbėjo apie tai, kodėl tai darė, kodėl tai yra gerai – visą refleksiją vykdė kartu su mokytoja. Tai yra normalus ugdymo procesas“, – komentavo šeštoko tėtis Eduardas Terechovas.
Pokyčių reikalavo ir patys moksleiviai. Esą reikia rasti laiko namų darbams, o socialines valandas tenka derinti ir su tėvų užimtumu.
„Tai apsunkina visas galimybes įsilieti į socialinę pilietinę veiklą“, – tvirtino Lietuvos moksleivių sąjungos prezidentas Martynas Dikšaitis.
Anot Martyno, krūvis ir taip didelis, tad būtų paprasčiau, jei įvairias veiklas organizuotų pati mokykla.
„Yra viena diena, sakykime, per trimestrą ar pusmetį, kai visa mokykla vykdo kažkokią veiklą, pavyzdžiui, tvarko mišką, pajūrį, paplūdimį ir panašiai“, – teigė M. Dikšaitis.
Tiesa, dalis mokyklų tai jau daro, tačiau savo iniciatyva, tad sąlygos moksleiviams yra nevienodos. Be to, ne visas veiklas mokyklos sutinka įskaityti.
„Kaip pavyzdys, Tauragėje tinka, kad tu savanoriauji Jaunųjų konservatorių lygoje, o kokiame, sakykime, Rokiškyje gali netikti“, – aiškino Lietuvos moksleivių sąjungos prezidentas.
Ministerija privalomos socialinės veiklos atsisakyti neketina, tačiau žada nuimti atsakomybę nuo tėvų. Penktokams visą veiklą nuo kitų metų turės organizuoti pačios mokyklos.
„Didesnis prašymas – atsakomybė yra ir mokyklai. Tam, kad daugiau būtų projektinėse veiklose įtraukta moksleivių ir jiems užsiskaitytų kolektyvinę veiklą kaip pilietinę veiklą“, – aiškino švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
Nemažai vaikų po pamokų lanko sporto būrelius, meno mokyklas, o tai atima beveik visą laisvą laiką.
„Jie beveik kiekvieną savaitgalį užimti festivaliuose, koncertuose, konkursuose ne tik Vilniuje, bet ir Lietuvoje bei užsienyje“, – neslėpė Karoliniškių muzikos mokyklos direktorė Aldona Skruibytė.
Akordeonu grojančiam Ugniui laiko socialinėms valandoms rinkti beveik nebelieka.
„Dalyvauju konkursuose, koncertuose ir visokiose veiklose“, – sakė Karoliniškių muzikos mokyklos mokinys Ugnius Slibinskas.
Tiesa, mokykla yra draugiška ir nors neprivalo, tačiau mokiniams padeda.
„Kada reikalauja iš vidurinės mokyklos, progimnazijos, mokiniai kreipiasi. Mes parengiame pažymas ir tikrai surašome tiek, kiek reikalinga tų valandų“, – pasakojo A. Skruibytė.
Ministerija į tokią veiklą nuo šiol žiūrės lanksčiau, tad prašyti pagalbos mokiniams nebereikės. Veiklą mokyklos privalės priimti kaip socialinę. Negana to, užskaitys ir savanorystę atostogų metu.
„Jei mokiniai kažkur dalyvaus, jiems tai taip pat užsiskaitys kaip socialinė pilietinė veikla ir užsiskaitys į kitus perkeliamus metus. Jau atėję rugsėjo mėnesį, jie galės turėti sukaupę bagažą“, – tikino R. Popovienė.
11–12 klasių moksleiviai per dvejus metus turi surinkti 70 valandų, tačiau nuo kitų mokslo metų užteks 40 valandų.
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