„TikTok“ užblokavo prorusiško aktyvisto Lauryno Ragelskio valdytas paskyras

Pasak komisijos, tai – vienas iš svarbių pastarojo meto sprendimų, kuris užkerta kelią sistemingai karo propagandai, dezinformacijai ir neapykantos kalbai Lietuvos informacinėje erdvėje.
LRTK duomenimis, L. Ragelskis „TikTok“ buvo sukūręs paskyrų tinklą, kuriame platino karo propagandą ir dezinformaciją apie JAV, NATO ir Ukrainą, melagingą informaciją apie Lietuvos energetinę priklausomybę nuo Rusijos, Lietuvos suverenitetą neigiančius pasakojimus bei raginimus naikinti JAV ir jos sąjungininkus.
„Todėl LRTK reikalavo ne pavienių veiksmų, o uždaryti visą jo paskyrų tinklą. Tik po nuoseklių pakartotinių kreipimųsi „TikTok“ pripažino tokio turinio žalą ir paskyras užblokavo“, – savo „Facebook“ puslapyje penktadienį pranešė LRTK.
Komisijos teigimu, taip siunčiama žinia, kad Lietuva ir Europa neleis sistemingai skleisti dezinformacijos ir kovai su ja turi bei nuolat tobulina institucinius įrankius.
„Nors šiuo atveju kalbame tik apie kelias paskyras, toks turinys gali daryti neproporcingai didelę žalą – jis kursto priešiškumą, skleidžia dezinformaciją ir nuosekliai mažina visuomenės atsparumą. Todėl svarbu reaguoti ir kiek įmanoma stabdyti tokio turinio sklaidą“, – pranešime cituojamas LRTK pirmininkas Mantas Martišius.
Šie paskyrų blokavimo atvejai, kaip skelbia LRTK, yra platesnės strategijos dalis. Pernai komisija išnagrinėjo per 800 pranešimų dėl galimų pažeidimų ir pradėjo virš 70 tyrimų, taip Lietuvai įgyvendinant Europos Sąjungos Skaitmeninių paslaugų aktą.
LRTK pažymėjo, kad pagal šį aktą panašios paskyros socialiniuose tinkluose šalinamos ir Vokietijoje, Prancūzijoje, Latvijoje, Estijoje.
Kaip rašė BNS, L. Ragelskis anksčiau yra minėtas Valstybės saugumo departamento grėsmių nacionaliniam saugumui vertinime. Žvalgybos teigimu, šis asmuo „kuruoja antivakarietiškų ir prorusiškų straipsnių“ iš įvairių interneto tinklapių platformą lietuvių kalba, yra „politinis marginalas“, aktyviai bedradarbiaujantis su Baltarusijos propagandistais.
Vilniaus miesto apylinkės teisme šiuo metu nagrinėjama baudžiamoji byla, kurioje L. Ragelskis kaltinamas išniekinęs ant šaligatvio sostinėje padėtus nuo režimo žuvusių baltarusių politinių aktyvistų portretus, kurstęs ir tyčiojęsis iš žydų ir baltarusių.
Jam taip pat skirta bauda už policininko šmeižimą, keltos administracinės bylos už viešosios tvarkos pažeidimus.
Kinijoje sukurta „TikTok“ platforma visame pasaulyje turi beveik du milijardus vartotojų. Programėlė yra sulaukusi kritikos iš JAV pareigūnų, kurie nerimauja dėl duomenų rinkimo ir manipuliavimo turiniu. „TikTok“ ne kartą neigė, kad dalijasi vartotojų duomenimis su Kinijos valdžios institucijomis.
