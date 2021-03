A. Toliatas apie LGBT pyktį sukėlusį skandalą: svarbiausia – galėjimas išsakyti nuomonę be baimės

Feisbuke žinomam kunigui Algirdui Toliatui pasidalijus įrašu, raginančiu pasirašyti peticijas prieš lyčiai neutralios partnerystės įteisinimą ir prieš Stambulo konvenciją, visuomenės nuomonė susiskaldė į kelias pozicijas. Pyktį liejo LGBT palaikantys žmonės , savo požiūrį reiškė ir kiti dvasininkai. O pačio A. Toliato nuomone, svarbiausia – ne vienos ar kitos nuomones turėjimas, bet galėjimas ją išsakyti drąsiai ir be baimės.

Pasak A. Toliato, pastaruoju metu žmonės, reikšdami savo nuomonę, dažnai pamiršta pagarbą vienas kitam. „Dėkoju už palaikymą. Širdingai dėkoju visiems mane palaikiusiems. Nesvarbu, palaikymas buvo išsakytas tyliai ar garsiai. Manau tai, kas yra svarbiausia dabar – tai ne vienos ar kitos nuomones turėjimas, bet galėjimas ją išsakyti drąsiai ir be baimės. Mes kalbame apie minties ir žodžio laisvę ir pagarbą (nes ją kartais labai jau pamirštam)“, – feisbuke rašė žinomas kunigas.

Manau tai, kas yra svarbiausia dabar – tai ne vienos ar kitos nuomones turėjimas, bet galėjimas ją išsakyti drąsiai ir be baimės.

„Daugybė žmonių atsiprašinėjo, kad negali garsiai išsakyti savo palaikymo. Sako: „Nepyk, turiu šeimą, bijau prarasti darbą. Bijau, kad kerštaus ir susidoros su manim...“ Suprantamas jausmas... Tik ar normalu laisvoje šalyje taip jaustis?“ – klausė A. Toliatas.

Savaitgalį apie diskusijų audrą visuomenėje sukėlusį skandalą pasisakė ir Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas. „Pastaruoju metu žiniasklaidoje pasklido diskusija ar kunigas ir pati Bažnyčia gali pasisakyti rūpimais klausimais? Atsakymas yra TAIP! Demokratinės visuomenės esmė – visi turi lygias teises, taigi ir žodžio laisvę pasisakyti, jei tai neprovokuoja smurto ar nepagarbos kitam žmogui, visuomenės grupei“, – tvirtino K. Kėvalas.

Į viešumą išlindo ir kitas skandalas

Praėjusią savaitę akiratyje atsidūrė Kretingos Pranciškonų gimnazijos kapelionas Paulius Vaineikis, kuris mišių metu nepasikuklino išsakyti savo požiūrio apie LGBT drastiškais pasisakymais.

„Kada pasaulis, mes sakom, šėtonas, susimokė, netgi politiniu lygmeniu, iškreipti žmogaus prigimtį. Kada per Lietuvos, per LRT, mokina iškrypėliai, taip šviesiai tiesiai galiu pasakyti, iškrypėliai, LGBT‘ešnikai, mokina mus, kas mes esam. Kad, pasirodo, berniukai, tai jau nebėra berniukai, vyrai, pasirodo, nėra vyrai, kad mergaitės nėra mergaitės, moterys nėra moterys, bet galas žino kas. Įsivaizduojate? Kada valstybiniu lygmeniu bando įsiveržti į mokyklas ir mokinti amoralių dalykų“ – kalbėjo P. Vaineikis.

Tiesa, internete sparčiai išplitus minėtai mišių ištraukai, portalas laikmetis.lt informavo, kad P. Vaineikis atleidžiamas iš Kretingos Pranciškonų gimnazijos kapeliono pareigų.

Iš garsenybių – kritikos strėlės

Po įrašo feisbuke raginančio pasirašyti peticijas prieš lyčiai neutralios partnerystės įteisinimą ir prieš Stambulo konvenciją, kritikos strėlės į A. Toliatą skrido ir iš garsenybių pusės. „Vemsiu. Kažkokių menkystų pasaulėlis... Neklausote savo popiežiaus, katalikai, pamanykit! Kokia tamsa ir kaip gėda, kai kunigai tokiais pezalais dalinasi... Liūdesys“, – rašė dainininkė Justė Arlauskaitė-Jazzu.

Apie žinomo kunigo įrašus viešojoje erdvėje pasisakė ir nuomonės formuotoja Agnė Kulitaitė. „A. Toliato pasidalinimas buvo bjaurus, bet ko dar galima tikėtis? Labiau nustebintų, jei praneštų, kad pagaliau, po 50 remonto metų, bažnyčių stogai sutaisyti ir likusios lėšos skiriamos šeimoms, kurios skurdžiai gyvena“, – feisbuke rašė žinoma moteris.

Žurnalistas ir visuomenės veikėjas Andrius Tapinas tvirtino, kad po šių A. Toliato pasisakymų kvietė jį atvykti į savo laidą, tačiau dvasininkas tokio siūlymo atsisakė. „Jeigu eini į kontraversišką temą, būk pasiruošęs, jog gausi vienokį ar kitokį atkirtį. Dėl to kunigo Toliato atsitraukimas mano atrodo keistas, kvietėme jį į laidą, bet kunigas atsisakė motyvuodamas, jog nenori politikuoti. Pataisykite, jeigu klystu, bet man regis, kad Bažnyčios hierarchai Lietuvoje ir pro-katalikiška žiniasklaida nepritaria Stambulo konvencijai. Tai kodėl trauktis ir teisintis? Kaip tik, mega populiaraus ir charizmatiško kunigo pozicija sustiprintų konvencijos priešininkų gretas. Nebent yra toks smulkus niuansas. Kunigas Toliatas yra madingas kunigas. Labai madingas kunigas, kurio savo vestuvėms, krikštynoms, dermavonėms ir netgi četurnedėliui nori Lietuvos influenceriai, įtakotukai ir šou biznio žvaigždės. Ir pyktis dėl tokios smulkmenos kaip Stambulo konvencija kunigui su jais nesinori. Nothing personal just business. Nors vis tiek skauda, kad jautiesi sutryptas į miltus“, – socialiniame tinkle rašė A. Tapinas.