Iš traukinio iššokęs rusas pasiekė Prancūziją, bet jo istorija gali baigtis ten, kur prasidėjo

Geležinkelio elektriku dirbęs D. Muchametovas teigė nenorėjęs turėti nieko bendro su karu, tad gavęs šaukimą į kariuomenę nusprendė bėgti iš Rusijos.
22-ejų jaunuolis šiuo metu yra Strasbūre, migrantų prieglaudoje, rašo leidinys „Le Monde“.
Jo istorija prasidėjo lygiai prieš metus – 2025-ųjų birželio 17 d. Danilas Muchametovas, kaip manoma, iššoko iš važiuojančio tranzitinio traukinio Adleris–Kaliningradas Kybartų apylinkėse ir dingo. Bėglio ieškojo gausios policijos pajėgos, pasieniečių sraigtasparnis, kinologai, ekspertai su dronais, tačiau aptikti Rusijos piliečio pėdsakų nepavyko.
Vėliau skelbta, kad Rusijos pilietis pakeleivingomis mašinomis ir taksi nuvyko į Latviją, vėliau – į Estiją, o iš ten keltu pateko į Suomiją.
Spalį Baltarusijos naujienų portalui „Zerkalo“ jaunuolis pasakojo iš Lietuvos į Suomiją pabėgęs vildamasis, jog ten turės daugiau galimybių gauti prieglobstį.
Vis dėlto Suomijos valdžia jo prašymą atmetė, motyvuodamos tuo, kad jaunuolis keliavo per kitą ES šalį ir pagal ES prieglobsčio taisykles turėtų prašyti politinio prieglobsčio ten, tai yra Lietuvoje.
Biurokratinė aklavietė
Kaip skelbia „Le Monde“, 2025 m. gruodį D. Muchametovas persikėlė į Prancūziją ir ten pateikė naują prieglobsčio prašymą. Prancūzijos valdžia taip pat pritaikė „pirmosios atvykimo šalies“ taisyklę ir paklausė Lietuvos, ar ji sutinka imtis bylos. Lietuva sutiko.
Vis dėlto D. Muchametovo advokatas teigė, kad yra didelė rizika, jog Lietuva jį deportuos į Rusiją. Anot advokato, Prancūzija turi įgaliojimus nagrinėti prašymą pagal savo jurisdikciją.
Rusijoje, pasak „Le Monde“, D. Muchametovui grėstų įkalinimas už vengimą tarnauti kariuomenėje ir persekiojimas už prieglobsčio prašymą ES. Be to, pavojų jam gali kelti ir jo antikariniai pareiškimai.
(be temos)