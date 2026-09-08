Trečia savaitė be elektros – gyventojai pratrūko

Molėtų rajono Šimėnų kaime gyvenanti Jolanta su senyvo amžiaus mama be elektros gyvena jau trečią savaitę.
„Tikrai labai sunku, norisi verkti, nes XXI amžius, o trečia savaitė nėra elektros. Niekas neatvažiuoja, niekas nepasirūpina“, – pasakojo Jolanta.
Genda maistas, nėra ir vandens, o vakarais gelbsti tik žvakės bei prožektoriai. Elektros laidai moters kieme vis dar nutrūkę.
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„Prožektorių prisipirkome, kad galėtume išeiti į lauką, į lauko tualetą, nes į vidaus tualetą negalime eiti“, – sakė Jolanta.
Generatoriaus moteris nenaudoja – sako, kad kuras jam per brangus, be to, baiminasi dėl saugumo.
„Atlyginimas mažas, kuras brangiai kainuoja. Bijau, kad neužsidegtų sodyba. Gyvename su mama, ji sena, o aš išvažiuoju į darbą“, – kalbėjo Jolanta.
Greta esančiame kaime elektra atsirado tik vakar.
„Iš laimės jau šokinėjome, džiaugėmės. Lygiai 15 dienų buvome be elektros“, – pasakojo Pakubėtiškių kaimo gyventoja Regina.
Tačiau žmonės nespėjo nė atsikvėpti – elektra ir vėl dingo.
„Mūsų kaime yra keturi vyresni nei 80 metų žmonės. Patikėkite, jų pensijų tam kurui generatoriui neužteks. Labiausiai gaila tų žmonių“, – sakė Regina.
Žmonės pyksta ir dėl elektros tinklų būklės. Laidai į kaimą eina tiesiai per mišką, todėl gyventojai baiminasi, kad papūtus stipresniam vėjui jie vėl gali nutrūkti.
„Neapgenėta, gal metras ar du proskynos, o medžiai didžiausi“, – teigė vietos gyventojas.
Trečią savaitę po audros elektros vis dar neturi daugiau kaip tūkstantis vartotojų. Tuo metu ESO jau pradėjo mokėti pirmąsias kompensacijas.
„Šiandien išmokėta iki 100 išmokų. Vidutinė suma siekė 56 eurus, atsižvelgiant į tai, ko žmonės prašė. Daugiausia tai kompensacijos už maistą“, – aiškino ESO atstovė Rasa Juodkienė.
ESO jau sulaukė apie 5 tūkst. prašymų. Gyventojai prašo atlyginti kone milijoną eurų nuostolių – daugiausia už generatorius ir jų kurą.
„Kai kurie pateikė savo išlaidų kvitus, pirkimo čekius, taip pat siunčia nuotraukas iš elektroninių programėlių“, – sakė R. Juodkienė.
Tačiau ne visi gyventojai išsaugojo išlaidas patvirtinančius dokumentus.
„Nei čekio turiu, nei tuos sugedusius produktus fotografavau. Ką aš gausiu?“ – klausė Jolanta.
Kompensacijos numatytos visiems, kurie be elektros buvo bent tris paras. Vien už elektros tiekimo atkūrimo termino viršijimą ESO išmokoms numato apie 6 mln. eurų.
Papildomos kompensacijos už tiesioginius nuostolius taip pat padidintos. Ilgiausiai be elektros išbuvę gyventojai gali gauti iki 660 eurų. Tam numatyta dar maždaug 2 mln. eurų.
Tačiau dalis žmonių sako, kad tokios sumos nepadengs patirtų nuostolių.
„Pirkome galingą generatorių, jis kainavo gal 900 eurų. Vien kurui išleidome 500 eurų, dar sugedo maistas“, – skaičiavo Regina.
Už generatoriaus įsigijimą ESO kompensuoja iki 220 eurų, už jo kurą – iki 90 eurų parai. Taip pat galima prašyti atlyginti nuostolius dėl sugadintų elektros prietaisų.
Gyventojai pasakoja ne kartą gavę pranešimų, kad elektros tiekimas jau atkurtas, nors namuose elektros vis dar nebuvo. Todėl kai kurie baiminasi, kad dėl to gali sumažėti kompensacija.
„Gauta žinutė neeliminuoja ir netrumpina bendro atjungimo laiko. Viską matome pagal objekto numerį“, – ramino R. Juodkienė.
Prašymai dėl kompensacijų dar tik plaukia. Po audros be elektros buvo likę šimtai tūkstančių vartotojų, o privatūs draudikai skaičiuoja, kad stichijos padaryta žala jau viršija 14 mln. eurų. Per audrą virto medžiai, vėjas plėšė pastatų stogus.
„Didžiausia žala siekia 40 tūkst. eurų – vienu atveju automobiliui, kitu – statiniui“, – sakė Lietuvos draudikų asociacijos direktorius Andrius Romanovskis.
Žmonės kreipiasi ir dėl sugadintų šaldytuvų bei kitos buitinės technikos.
„Apie 80 proc. žalų tenka gyventojams, verslo žalos sudaro gerokai mažesnę dalį“, – teigė A. Romanovskis.
Iš pradžių ESO skelbė elektros tiekimą visiems gyventojams atkursianti per savaitę, vėliau terminai buvo pratęsti. Darbus Lietuvoje padeda atlikti ir specialistai iš Lenkijos bei Latvijos.
„Kai skelbdavo, kad Molėtų rajone dirba 20 brigadų, elektrikai sakė, kad čia dirba tik šeši darbuotojai“, – pasakojo Regina.
Nerimą gyventojams kelia ir nutrūkę laidai. Ignalinos rajone vietiniai teigia radę nugaišusį elnią ir įtaria, kad gyvūnas galėjo prisiliesti prie elektros laidų. Žmonės baiminasi dėl saugumo, nes toje vietoje vaikšto gyventojai ir važinėja vaikai.
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