Triukšmas veda iš proto? Nekentėkite

Tiria skundus
Romutė Smolskienė, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamento Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vedėja:
– Jeigu vargina nuolat kaimynystėje girdimas pramoninių įrenginių (vėdinimo, šildymo, šaldymo ar aušinimo sistemų) triukšmas, kreiptis reikėtų į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą (NVSC) prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Šiam centrui suteikti įgaliojimai nagrinėti gyventojų skundus dėl triukšmo tais atvejais, kai triukšmas yra susijęs su stacionariais triukšmo šaltiniais, t. y. būtent išvardytais pramoniniais įrenginiais. Apie tai galima pranešti atitinkamam departamentui, kurio teritorijoje veikia triukšmo šaltinis, nurodant visas skundo nagrinėjimui būtinas aplinkybes (konkretų triukšmo šaltinį, dėl kurio skleidžiamo triukšmo skundžiamasi ar apie kurį pranešama, įvardyti jo valdytoją, jei šie duomenys žinomi, triukšmo šaltinio vietą) ir kontaktinę informaciją.
Atkreipiame dėmesį, kad tokiais atvejais, kai gaunamas skundas dėl triukšmo nakties metu, būtina išmatuoti triukšmo lygį gyvenamosiose patalpose būtent nakties metu. Tik turint tikslius duomenis apie viršijimą, galima kreiptis į triukšmo valdytoją (t. y. veiklos vykdytoją) ir reikalauti imtis priemonių triukšmui sumažinti. Būtent tai ir atlieka NVSC specialistai, nagrinėdami skundus.
Visgi pasitaiko atvejų, kai gyvenamosiose patalpose išmatuoti triukšmo lygio nepavyksta, nes skundą pateikęs asmuo nesudaro tam sąlygų. Triukšmo matavimus NVSC užsakymu atlieka laboratorija. Tam, kad specialistas galėtų atvykti į namus ir išmatuoti triukšmo lygį, būtina su skundą pateikusiu asmeniu iš anksto sutarti atvykimo datą ir laiką. Pastebėjome, kad neretai susitarti dėl atvykimo atlikti matavimus nepavyksta tais atvejais, kai skundžiamasi dėl triukšmo nakties metu. Kai asmuo neatsako į NVSC kreipimąsi, kuriuo siekiama suderinti atvykimo laiką, toks skundas nebenagrinėjamas ir apie tai yra pranešama skundo pateikėjui.
Atlikus matavimus ir nustačius, kad triukšmo lygis iš tiesų viršija nustatytus ribinius dydžius, NVSC specialistai, kaip minėta, kreipiasi į stacionaraus triukšmo šaltinio valdytoją ir nurodo imtis veiksmų jam sumažinti. Atkreipiame dėmesį, kad baudos už decibelų viršijimą skiriamos tik tais atvejais, jeigu nesiimama veiksmų ir pakartotinio patikrinimo metu vėl nustatomas triukšmo lygio viršijimas gyvenamosiose patalpose.
NVSC vykdo tokių ūkinės komercinės veiklos veiksnių (galinčių turėti įtakos visuomenės sveikatai), kaip stacionarių triukšmo šaltinių, keliamo triukšmo pagal Lietuvos higienos normą HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę.
NVSC taip pat vykdo LR triukšmo valdymo įstatymo 14 straipsnio 3 dalyje („3. Triukšmo šaltinių valdytojai privalo laikytis nustatytų triukšmo ribinių dydžių ir užtikrinti, kad naudojamų įrenginių, inžinerinių statinių ir sistemų, vykdomos ūkinės veiklos ir jos lemiamo triukšmo lygis neviršytų vietovei, kurioje naudojami triukšmo šaltiniai, nustatytų triukšmo ribinių dydžių.“) nurodytų triukšmo šaltinių valstybinę triukšmo kontrolę, išskyrus triukšmo šaltinius, kurių triukšmo kontrolė pagal šį įstatymą yra pavesta kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms.
Kaimynai triukšmauja
Gintaras Gatulis, Kauno m. savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas:
– LR triukšmo valdymo įstatymo 6 str. 1 punktas Vidaus reikalų ministerijai pavaldžias viešojo administravimo institucijas įgalioja teisės aktų nustatyta tvarka visą parą atlikti triukšmo kontrolę gyvenamuosiuose pastatuose, privačiose valdose ir viešosiose vietose, t. y. miestų, gyvenviečių gatvėse, aikštėse, parkuose, skveruose bei kitose viešose vietose ir bendro naudojimo pastatuose, baruose, diskotekose, kavinėse, pramoginiuose renginiuose). LR administracinių nusižengimų kodekso (ANK) 589 str. 49 punktas nurodo policijos kompetencijai priskirtus tirti 488 straipsnyje „Viešosios rimties trikdymas“ numatytus pažeidimus: šauksmai, švilpimas, garsus dainavimas arba grojimas muzikos instrumentais, kitokiais garsiniais aparatais ar kiti triukšmą keliantys veiksmai gatvėse, aikštėse, parkuose, paplūdimiuose, viešajame transporte ir kitose viešosiose vietose, o vakaro (nuo 19 val. iki 22 val.) ir nakties (nuo 22 val. iki 7 val.) metu – ir gyvenamosiose patalpose, įmonėse, įstaigose ar organizacijose, kai tai trikdo asmenų ramybę, poilsį ar darbą.
Pastebėjus ar užfiksavus minėto pobūdžio pažeidimus, gyventojai gali pateikti faktinius įrodymus (vaizdo įrašus) ir nurodyti galimo pažeidimo datą, laiką ir galimai pažeidimą padariusį asmenį per policijos elektroninių paslaugų sistemą ePolicija.lt arba kreiptis skubiosios pagalbos tarnybų telefonu 112 (visą parą).
„Gyvūnų laikymo Kauno mieste taisyklių“ 12 punkte numatyta, kad gyvūno savininkas arba atsakingas asmuo privalo garantuoti, kad gyvūno auginimas nekels grėsmės žmonių ramybei, sveikatai, gyvybei, nuosavybei, nepažeis kitų asmenų teisių ir interesų. Gyvūno savininkas arba atsakingas asmuo atlygina įstatymų nustatyta tvarka visas išlaidas, susijusias su jiems priklausančių gyvūnų padaryta žala. Taisyklių 13 punkte numatyta, kad gyvūno savininkas ar atsakingas asmuo privalo užtikrinti, kad gyvūnas netrikdytų viešosios rimties.
Dėl „Gyvūnų laikymo Kauno mieste taisyklių“ reikalavimų pažeidimų asmenims taikoma administracinė atsakomybė pagal LR administracinių nusižengimų kodekso 346 str.
ANK 589 str. 1 d. 49 p. ir 82 p. nurodo, kad administracinių nusižengimų teiseną pradeda, administracinių nusižengimų tyrimą atlieka ir administracinių nusižengimų protokolus surašo policijos bei savivaldybių administracijų (Kauno mieste šias funkcijas atlieka Viešosios tvarkos skyrius) pareigūnai.
Gyventojai dėl tokio pobūdžio nusižengimų gali pateikti faktinius įrodymus (vaizdo įrašus) nurodyti galimo pažeidimo datą, laiką ir galimai pažeidimą padariusį asmenį per policijos elektroninių paslaugų sistemą ePolicija.lt. Taip pat, identifikavus savo tapatybę, gali pateikti internetiniu adresu https://epaslaugos.kaunas.lt/paslaugos/viesosios-tvarkos-pazeidimai/ arba kreiptis skubiosios pagalbos tarnybų telefonu 112 (visą parą).
Bandykite ir susitarti
Agnė Greblikaitė, Kauno apskr. VPK Viešosios tvarkos valdybos bendruomenės pareigūnų veiklos skyriaus viršininkė:
– Jeigu gyventojui reikia skubios pagalbos naktį, kai kaimynai triukšmauja ar nuolat loja šuo ir dėl šio triukšmo žmogus negali miegoti, tai pagalbos reikia kreiptis skambinant skubiosios pagalbos telefonu 112. Gavus pranešimą, atvyksta pareigūnai ir, nustačius triukšmą, gali būti taikomos administracinės poveikio priemonės, t. y. įspėjimas arba bauda pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 481 str. Aišku, jei tai vyksta pirmą kartą, galima nueiti pas kaimynus ir paprašyti, kad netriukšmautų, nes yra poilsio laikas. Kartais už tenka tik tiek. Visada patariame gyventojams susitarti, pakalbėti su kaimynais, nes tai būna ne tyčiniai veiksmai.
Ne skubos tvarka galima kreiptis į teritorinio policijos komisariato, kurio teritorijoje gyvenat, policijos pareigūnus ar bendruomenės pareigūnus.
Kai atliekamas remontas, kuris sukelia triukšmą, siūlome, kad remonto darbai būtų atliekami dieną, nepažeidžiant kitų gyventojų teisės į poilsį ir ramybę. Taip pat derėtų nepamiršti informuoti savo laiptinės gyventojus, kad atliksite remonto darbus, kurie gali kelti triukšmą, nurodyti, kada planuojate remonto darbus, kurie kels triukšmą. Šią informaciją galima parašyti laiptinės skelbimų lentoje ar, kaip dabar daugelis namų bendruomenių turi, savo vidiniuose susirašinėjimo kanaluose („viber“, „signal“, „messenger“). Sutikimų nereikia.
Triukšmas pagal paros laiką
Dienos laikas – nuo 7 val. iki 19 val.
Vakaro laikas – nuo 19 val. iki 22 val. (negalima triukšmauti)
Nakties laikas – nuo 22 val. iki 7 val. (ramybės metas, kuomet draudžiama triukšmauti, vykdyti remonto ar statybos darbus).
Visą parą
Skubiais atvejais dėl triukšmo kreipkitės telefonu 112.
Laukiame klausimų
Pradedame naują rubriką „Klausk specialisto“. Rašiniuose gvildensime aktualiausias ir visuomenę labiausiai dominančias temas, įvairių sričių specialistai atsakys į jūsų redakcijai atsiųstus klausimus (jeigu jie nebus pernelyg asmeniški, smulkmeniški). Galite būti ramūs – jeigu nenorėsite, jūsų pavardė, kiti duomenys nebus viešai pateikti, todėl drąsiai klauskite, o mes tarpininkausime, kad mūsų laikraščio puslapiuose įvairių sričių specialistai jums viešai atsakytų.
Klausimus galite siųsti e.paštu: [email protected]
Naujausi komentarai