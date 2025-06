Trumpo užmojai jaukia ir lietuvių planus

Šiai prestižinei aukštajai mokyklai patekus į Donaldo Trampo nemalonę, lietuvis, kaip ir kiti jo bendramoksliai užsieniečiai, yra nežinioje.

Su M. Kudarausku kalbėjomės jam dar būnant JAV. „Tikimės, kad viskas bus gerai, bet tie Trumpo pareiškimai išgąsdino. Mūsų universitetui gresia nebeturėti tos privilegijos (užsienio studentų – aut. past.), tai truputį baisu“, – neslėpė statistiką ir matematiką studijuojantis lietuvis.

Pokalbiui dėl vizos jis užsiregistravo prieš pusmetį. Tikisi, kad jo pastangos bus sėkmingos.

Vis tik praėjusią savaitę paaiškėjo, kad nebus jokio pokalbio dėl vizos. Senoji jau baigė galioti. „Manes net neįsileido į ambasadą. Neįleido, nes sakė nesu sistemoje. Kodėl, nesu, nepasakė. Jokio išankstinio įspėjimo negavau. Nežinau, ar čia jau panikuoti. Nežinau, ar čia susiję su Trumpu, ar su Harvardu“, – jau būdamas Lietuvoje, praėjusį trečiadienį „Kauno dienai“ teigė vaikinas.

Dar turėdamas vilties jis užpildė naują prašymą dėl studentiškos JAV vizos išdavimo. „Pokalbio data – dar neaiški. Išsiunčiau dokumentus ir laukiu atsakymo. Žiūrėsim, kaip bus“, – teigė M. Kudarauskas.

Penktadienį M. Kudarauskui atėjo laiškas iš ambasados, kad „duotuoju momentu negali duoti jam vizos“.

Grįžo į Lietuvą

Paskutinė gegužės savaitė jam buvo mokslo metų pabaiga Harvarde, baigti laikyti egzaminai, atsisveikinta su bendramoksliais iki naujo etapo. Susipakuoti daiktai kelionei namo.

„Buvo daug kalbų apie situaciją. Sulaukėme daug palaikymo iš profesorių. Labai aktuali tema visiems. Ir JAV studentams ji rūpi, palaiko mus“, – dėstė kaunietis.

Paklaustas apie atsarginį planą, tokio neįvardijo. Konkrečių žingsnių, ką darytų, jeigu nebegalėtų grįžti į Harvardo miestelį, nenumatęs, bet vardijo, kad kiti pasaulio universitetai tiesia pagalbos ranką ir kviečia pas juos baigti studijas.

„Blogiausi atveju tai būtų variantas, bet būtų labai gaila palikti viską“, – nutilo vaikinas.

Vasarai jis Vilniuje susiradęs darbą. Viliasi, kad paskui galės ramiai grįžti į Harvardą baigti mokslų.

Priekaištai: D. Trumpas kaltina Harvardą ir kitus elitinius JAV universitetus, kad jie laikosi kairiosios ideologijos ir sudaro sąlygas antisemitizmui studentų miesteliuose. / „ZUMA Press“, „Reuters“ nuotr.

Ne tik studijos

Beveik ketveri metai mokslų JAV metai jam prabėgo labai gražiai. „Esu labai dėkingas universitetui, kad sudarė galimybę nuostabiomis sąlygomis atvažiuoti ir mokytis. Aukščiausio lygio profesoriai, puikios sąlygos. Tačiau kas dar įdomiau – tai amerikietiškas universitetas ir labai daug veiksmo vyksta, tiesiogiai nesusijusio su studijomis. Jame veikia daug įvairių jaunimo organizacijų, patys leidžia įvairius laikraščius, veikia daug įvairių studentiškų verslų, daugybė konsultavimo galimybių. Veikia atskira gyvenimiška ekosistema“, – apibendrino M. Kudarauskas.

Pridūrė, kad verslai – tikri, tik tiek, kad juos vysto patys studentai. Jis pats buvo įsitraukęs į vieno laikraščio apie tarptautinę politiką veiklą. Rašė, paskui ėjo redaktoriaus pareigas.

Jis Harvardui dėkingas už galimybę susipažinti su daugybe skirtingų specialybių, įvairiausių pomėgių, interesų ir kultūrinių patirčių turinčiais žmonėmis. Tokia aplinka priverčia mąstyti plačiau, į gyvenimą žvelgti iš įvairiausių kampų.

„Dabartinė nežinios situacija viską apkartino, bet dar tikiuosi, kad viskas baigsis gerai. Šis sprendimas dar neįsigaliojęs, jis apskųstas. Kol neįsigaliojo, tol mes saugūs“, – apie keblią padėtį, kurioje atsidūrė, pasakojo ir tikėjosi geriausio M. Kudarauskas.

Jeigu pavyktų baigti Harvardą, jis svarstė trumpam pasilikti JAV. „Studento viza dar leidžia trejus metus likti praktinių pratybų. Iš esmės tai darbas, susijęs su studijuota sritimi. Dar svarsčiau likti ir tęsti mokslus. Tačiau dabar viskas labai pakibę, daug neaiškumų“, – kalbėjo M. Kudarauskas.

Harvardas nepaklūsta

Kreipėmės į Harvardo universitetą: kaip jie žvelgia į esančią situaciją? Kokių yra numatę atsarginių variantų? Sulaukėme ryšių su žiniasklaida ir komunikacijos atstovės Sarah’os Kennedy-O’Reilly laiško su nuoroda į universiteto Tarptautinių reikalų skyriaus puslapį.

Jame teigiama, kad prezidento D. Trumpo birželio 4 d. paskelbta proklamacija – „tai dar vienas neteisėtas administracijos atsakomasis žingsnis, pažeidžiantis Harvardo Pirmosios pataisos teises. Harvardas ir toliau gins savo tarptautinius studentus“.

„Gegužės 29 d. teismo sprendimas leidžia universitetui toliau priimti tarptautinius studentus ir mokslininkus, kol byla juda į priekį. Harvardas ir toliau imsis veiksmų, kad apsaugotų mūsų tarptautinių studentų ir mokslininkų, mūsų bendruomenės narių, kurie yra gyvybiškai svarbūs universiteto akademinei misijai ir bendruomenei, teises ir kurių buvimas čia yra neišmatuojamai naudingas mūsų šaliai“, – teigiama oficialioje universiteto informacijoje.

Šiame puslapyje taip pat nurodoma, kad šiais mokslo metais universitete studijavo vienuolika lietuvių, kuriems studijoms JAV reikalinga viza.

Lietuvos ambasados JAV atstovė Livija Kaktaitė „Kauno dienai“ nurodė, kad ambasada kreipimųsi iš JAV studijuojančių lietuvių nėra gavusi. Persiuntė Harvardo universiteto informaciją Studentų ir mainų programos dalyviams su teismo sprendimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo paaiškinimu.

JAV ambasada Lietuvoje į „Kauno dienos“ užklausą neatsakė. Teiravomės, ar prašantys studentiškos vizos šiuo metu registruojami pokalbiams, ar tokie pokalbiai vyko gegužę ir ar tęsiami birželį.

Laukia pavardžių

JAV prezidentas D. Trumpas suintensyvino savo kampaniją prieš geriausius JAV universitetus. Pagrasino panaikinti Kolumbijos universiteto akademinę akreditaciją, pranešė BNS.

D. Trumpas siekia parklupdyti universitetus tvirtindamas, kad jų studentai iš užsienio kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kad jie ignoruoja antisemitizmą savo miesteliuose ir išlaiko liberalų šališkumą.

Paskelbtoje Baltųjų rūmų proklamacijoje nurodoma, kad tarptautinių studentų atvykimas pradėti kurso Harvardo universitete bus „sustabdytas ir apribotas“ pusmetį, o jau esamiems studentams iš užsienio gali būti panaikintos vizos.

„Dėl savo elgesio Harvardas tapo netinkama kryptimi užsienio studentams ir mokslininkams“, – sakoma prezidento įsake.

„Nebijokite, Vyriausybė galiausiai laimės“, – neseniai rašė D. Trumpas savo platformoje „Truth Social“, citavo ELTA. Jis pareiškė, kad iš šios „labai antisemitinės aukštosios mokyklos“ atims 3 mlrd. dolerių (2,6 mlrd. eurų) ir išdalys juos „verslo mokykloms visoje šalyje“.

D. Trumpas teigė laukiantis iš universiteto sąrašo su visų studentų užsieniečių pavardėmis. Pagal jį bus sprendžiama, „kiek radikalizuotų bepročių, kurstytojų“ negalės atvykti į šalį arba privalės išvykti.

JAV administracija uždraudė Harvardo universitetui priimti užsienio studentus, kurie sudaro daugiau kaip ketvirtadalį studijuojančiųjų. Praėjus dienai federalinė teisėja, sulaukusi universiteto skundo, šį draudimą sustabdė.

D. Trumpas Harvardo universitetą vadina „antisemitine, kraštutinių kairiųjų pažiūrų institucija“. Harvardas, be kita ko, atsisakė vykdyti JAV administracijos reikalavimus, pavyzdžiui, atšaukti įvairovės programas. Krašto saugumo sekretorė Kristi Noem, be to, apkaltino universiteto vadovybę „derinant veiksmus“ su Kinijos komunistų partija.

D. Trumpas kaltina Harvardą ir kitus elitinius JAV universitetus, kad jie laikosi kairiosios ideologijos ir sudaro sąlygas antisemitizmui studentų miesteliuose. Jo administracija balandžio 11 d. šiai mokyklai išsiuntė sąrašą su reikalavimais, kuriuos Harvardas atsisakė vykdyti.

„Universitetai turi ne teisę, o privilegiją priimti studentus iš užsienio ir gauti naudos iš jų didesnių įmokų už studijas, padedančių papildyti jų multimilijardinius fondus, – tinkle X parašė K. Noem. – Harvardas turėjo daugybę progų pasielgti teisingai. Jie atsisakė.“