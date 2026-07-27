Tūkstančiai keleivių gali likti be autobusų

Autobuso vairuotojo Bronislovo Babrausko darbo diena prasideda dar paryčiais. Įsėdęs į autobusą jis keleivius po miestą vežioja iki vėlyvo vakaro.
„Būna taip, kad vieną dieną keliamės antrą valandą nakties, jog pirmasis autobusas iš garažo išvažiuotų be penkiolikos keturios. Kitą dieną į garažą grįžtame dvyliktą valandą nakties, o kol grįžtame namo ir atsigulame, būna antra ar pusė trijų“, – pasakojo „Busturas“ darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Bronislovas Babrauskas.
Darbas atsakingas ir sunkus, tačiau, vairuotojų teigimu, menkai apmokamas. Atskaičius mokesčius, autobusų vairuotojai uždirba vos apie 1,2 tūkst. eurų.
„Jeigu nedirbtume viršvalandžių, neitume į darbą per poilsio ir šventines dienas, nė 1,2 tūkst. eurų negautume“, – tikino B. Babrauskas.
Šiaulių autobusų vairuotojų atlyginimai yra vieni mažiausių Lietuvoje. Vilniuje vidutinis vairuotojų atlyginimas siekia apie 2,5 tūkst. eurų, Kaune ir Klaipėdoje – maždaug 100 eurų mažiau, Panevėžyje ir Alytuje – apie 1,9 tūkst. eurų, o Šiauliuose, neatskaičius mokesčių, – tik 1,87 tūkst. eurų.
„Juokaujate? Esant tokioms kainoms, 2 tūkst. eurų mums turėtų būti mažiausias atlyginimas. Prekybos centre žmonės, stumdydami vežimėlius, uždirba daugiau nei tūkstantį eurų“, – piktinosi autobuso vairuotojas Henrikas Misevičius.
„Matote, kainos kyla, degalai brangsta, viskas brangsta. Reikėtų uždirbti apie 2 tūkst. eurų“, – svarstė autobuso vairuotojas Jonas Tverijonas.
Autobusų vairuotojų atlyginimai Šiauliuose augo lėčiausiai Lietuvoje. Per pastaruosius dvejus metus Radviliškyje ir Joniškyje vairuotojų darbo užmokestis kilo 25 proc., Vilniuje – 21 proc., Alytuje – 19 proc., Klaipėdoje – 14 proc., o Šiauliuose – tik 10 proc.
„Vilniuje vairuotojai uždirba daugiausia. Net Panevėžyje, kur gyventojų mažiau, atlyginimai yra didesni“, – pažymėjo B. Babrauskas.
„Jeigu gaučiau normalią pensiją, sėdėčiau namuose. Dabar nė 500 eurų nėra – gaunu 496 eurus. Kaip iš to gyventi? Todėl sėdi prie vairo ir važiuoji“, – kalbėjo J. Tverijonas.
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Vairuotojai savivaldybės prašo atlyginimus kelti 15 proc. Tiesa, Šiaulių vicemeras teigia apie tokį reikalavimą išgirdęs pirmą kartą, nes su įmonės vadovu buvo diskutuojama apie 5 proc. darbo užmokesčio didinimą.
Toks augimas būtų galimas tik nuo spalio, nes naują darbo užmokestį turi patvirtinti Šiaulių miesto taryba, kuri į posėdį rinksis tik rugsėjį. Vicemeras taip pat priminė, kad šių metų sausį vairuotojų atlyginimai jau buvo padidinti 5 proc.
„Reikia puikiai suprasti, kad miestas neturi taupyklės, iš kurios bet kada galėtų ištraukti reikiamą pinigų sumą. Net 5 proc. atlyginimų didinimas 176 vairuotojams jau būtų finansinė našta. Finansiškai savivaldybė 15 proc. atlyginimų didinimo negalėtų pakelti“, – aiškino Šiaulių vicemeras Justinas Švėgžda.
Problema kyla ir dėl vairuotojų amžiaus, mat jaunimas šio darbo nesirenka, o pensinio amžiaus sulaukusių darbuotojų nebėra kam pakeisti. Šiaulių autobusų vairuotojų amžiaus vidurkis siekia 60 metų.
„Koks jaunimas čia eis? Juokaujate? Čia gali dirbti tada, kai jau viską turi. Tačiau jeigu nuomojiesi būstą, turi paskolą ar mažų vaikų, iš ko gyvensi?“ – klausė H. Misevičius.
„Jaunimas dabar nelabai renkasi šį darbą, nes čia yra katorga. Negali turėti laisvadienio, kada nori. Gali jo prisiprašyti, bet darbo valandos vis tiek ilgos“, – pasakojo autobuso vairuotojas Stasys Brazlauskas.
Jei atlyginimai nekils, vairuotojai neatmeta galimybės organizuoti streiką.
„Be jokios abejonės, vairuotojų streikas būtų miesto gyvenimą labai apsunkinantis veiksnys“, – pripažino J. Švėgžda.
Streikas paveiktų tūkstančius keleivių. Tačiau šie sako suprastų vairuotojus ir bandytų prisitaikyti, nors tai būtų sudėtinga.
„Jiems irgi reikia kovoti už save“, – sakė moteris.
„Darbas sunkus, atsakingas, įtemptas, reikia vežti žmones ir nuolat išlaikyti dėmesį“, – kalbėjo pašnekovė.
„Mums būtų labai baisu. Man, kaip keleivei, iš tiesų būtų pikta“, – teigė kita moteris.
Patys vairuotojai priduria, kad streikas būtų tik kraštutinė priemonė, todėl jie tikisi pasiekti bendrą susitarimą.
„Kokie čia streikai? Streikai būna Prancūzijoje, Italijoje, Ispanijoje – ten yra streikai, o čia galima tik nueiti su akordeonu pagroti ir iš savęs pasijuokti“, – ironizavo H. Misevičius.
„Jeigu atlyginimus pakeltų bent 15 proc., kaip dabar prašome, manau, atsirastų daugiau norinčiųjų dirbti. Ateitų daugiau žmonių, sumažėtų viršvalandžių ir turėtume daugiau poilsio“, – dėstė H. Misevičius.
Prastomis darbo sąlygomis ir mažu atlygiu skundžiasi ne tik vairuotojai, bet ir toje pačioje bendrovėje dirbantys mechanikai.
(be temos)