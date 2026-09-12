Turizmo rūmų vadovė: gastronominis žemėlapis padės atrasti Lietuvos regionus

Linos Nosevič teigimu, šalies pažinimas per ragavimą padės keliautojams atrasti jos regionus.
„Tai pristatymas, kad ne tik Vilniuje galima skaniai pavalgyti, bet važiuojant aplankyti ir Kryžių kalną, ir kitus miestus bei objektus. Iš tos pusės žemėlapis gal daugiau, aš sakyčiau, į lietuvį, vietinį turistą ar kaimyną orientuotas, o užsieniečiai vis tiek pirmiausia renkasi turbūt šalį, o tada atvykę jau žiūri, kur galima būtų gastropatirtį patirti“, – BNS sakė L. Nosevič.
Anot jos, tokie žemėlapiai veikia kaip reklaminis triukas, nes žmonėms patogu viską rasti vienoje vietoje.
„Buvo kurtų ir sveikatinimo žemėlapių, ir gastrožemėlapių. Jie veikia ir ne veltui yra kuriami, kad žmogus matytų, ką gali aplankyti. Jam yra lengviau, kad jisai mato viską vienoje vietoje. Tai, sakyčiau, viena iš priemonių, kuri tikrai randa savo klientą“, – teigė L. Nosevič.
„Skaniai ir kokybiškai pavalgęs žmogus visada yra geros nuotaikos ir, be abejo, yra galimybė ir vietiniam turistui keliauti, tarkim, ar į Anykščius, Birštoną, Druskininkus, ar į kokį kitą regioną (...). Reikia labai džiaugtis ir palaikome tokias idėjas“, – pridūrė ji.
Turizmo rūmų vadovės teigimu, pastaruoju metu vietos kultūros pažinimas per maistą ir gėrimus populiarėja: „Turi miestai ir regionai ką parodyti ne tik užsieniečiui, bet ir vietiniam turistui, todėl žmonės gerėjant gyvenimui leidžia pinigus skaniam maistui.“
Pasak jos, fenomenalus to įrodymas – beveik 180 tūkst. dalyvių šiais metais pritraukęs šaltibarščių festivalis „Vilnius Pink Soup Fest“.
„Gastronomijos turizmo banga ir įvertinimas atėjo ir su „Michelin“ (...), tai tinkamas laikas su tam tinkamais veiksmais. Tai neatsirado per vieną dieną. Mes užauginome ir jaunų šefų kartą, iš užsienio po daugelio metų išvykimo jie dirba Lietuvoje“, – aiškino ji.
Ekonomikos ir inovacijų ministerija pranešė, kad Lietuvos gastronomijos žemėlapis pristatytas kaip dalis EKK iniciatyvos „Turizmas Europai“, kurios tikslas – parodyti, kad turizmas kuria vertę ne tik ekonomikai, bet ir vietos bendruomenėms, kultūros paveldui bei gamtai.
Kampanijos metu dalijamasi realiomis istorijomis iš įvairių Europos regionų, o projekto pagrindas – „Skaniausių miestų“ žemėlapis, leidžiantis atrasti Lietuvos miestus ir bendruomenes per jų gastronominį paveldą bei skatinantis aplankyti mažiau žinomas šalies vietoves.
„Kampanija kviečia telkti dėmesį į tris esmines sritis – gamtą, žmones ir ekonomiką, pabrėžiant, kad turizmo sėkmė turi kurti vertę visiems. Lietuvos pasirinkta gastronominė tema apima visas sritis ir labai tikimės, kad ženkliai prisidės prie mūsų šalies garsinimo“, – pranešime teigė EKK viceprezidentė Lidija Bajarūnienė.
„Skaniausių miestų“ žemėlapyje Alytų kviečiama aplankyti dėl bulvinių bandų, Biržus – aštrios alaus sriubos, Kretingą – šokolado su spirgais, Molėtus – Radvilų troškinio, Šakius – krosnyje keptos kopūsto galvos, Telšius – cibulinės, Kalvariją – dėl kugelio.
Kaip rašė BNS, Lietuva per artimiausius dešimt metų sieks pritraukti pasaulinio lygio gastronomijos renginius, įkurti Baltijos gastronomijos ir inovacijų centrą – tam pirmą kartą rengiama Lietuvos gastronomijos strategija.
Tarptautinio virtuvės šefų konkurso „Bocuse d’Or“ organizacijos Lietuvoje prezidentas Darius Katinas yra sakęs, kad keliamas ambicingas tikslas Lietuvai per dešimt metų tapti gastronomijos Meka.
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