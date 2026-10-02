Tyrimas: savivaldybės tvirtina lygių galimybių planus, tačiau konkrečias problemas įvardija retai

Asociacijos duomenimis, šiemet informaciją apie lygių galimybių užtikrinimą skelbė 46 iš 60 savivaldybių, 2022 metais tokių buvo dvi.
Tyrimas taip pat rodo, kad 27 savivaldybės turi saugius kanalus pranešti apie galimus lygių galimybių pažeidimus. 2022 metais tokius kanalus turėjo keturios savivaldybės.
Daugiau nei trečdalis savivaldybių skelbia, kad mažiausiai 5 proc. jų darbuotojų yra žmonės su negalia. Toks reikalavimas savivaldybėms ir kitoms viešojo sektoriaus įstaigoms nustatytas įstatymu.
Geriausi rezultatai – Kupiškyje
Šiemet pirmą kartą viena savivaldybė – Kupiškio rajono – pagal tyrimo metodologiją surinko maksimalų 11 balų įvertinimą.
„Lygių galimybių politikos pokyčius Kupiškio rajono savivaldybėje lėmė vadovų palaikymas, atsakingų darbuotojų kompetencija ir bendras požiūris, kad kurti darbuotojams palankią ir pagarbią darbo aplinką yra svarbu“, – pranešime cituojama Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Justina Vareikė.
Pasak jos, savivaldybė siekė, kad lygios galimybės neliktų tik „popieriuje“, todėl numatytos priemonės buvo įgyvendinamos kasdienėje veikloje.
Tyrimo duomenimis, didžiausią pažangą per penkerius metus padarė Molėtų, Jonavos, Zarasų ir Klaipėdos rajonų, taip pat Elektrėnų ir Visagino savivaldybės.
Konkrečias problemas skelbia septynios savivaldybės
Lygių galimybių situacijos analizę šiemet skelbia 20 savivaldybių, kai 2022 metais tokių buvo penkios. Tačiau konkrečias nustatytas problemas viešina septynios savivaldybės – prieš ketverius metus tokių buvo šešios.
„Įvardyti konkrečias problemas yra pirmas žingsnis, kad lygių galimybių priemonės būtų kuriamos ne „dėl varnelės“, o formuojamos pagal tikrus organizacijos poreikius“, – sakė Lietuvos įvairovės chartijos asociacijos projektų koordinatorė ir viena tyrimo autorių Agnė Pakšytė.
Pasak jos, gebėjimas viešai pripažinti organizacijoje esančias problemas yra sveikos organizacinės kultūros požymis.
Septynios problemas viešinančios savivaldybės, be kita ko, nurodo, kad darbuotojams trūksta aiškumo dėl atlyginimų nustatymo ir paaukštinimo, sunku suderinti darbą bei asmeninį gyvenimą, trūksta psichologinio saugumo ir pasitikėjimo darbo vietoje.
Taip pat nurodomi lyčių stereotipai, susiję su vaikų priežiūra, seksualinio priekabiavimo atvejai bei diskriminuojantys klausimai kandidatams per darbo pokalbius.
Įmonės dažniau analizuoja situaciją
Tyrime taip pat vertinta 20 didžiausių Lietuvos įmonių. Lygioms galimybėms skirtą dokumentą viešai skelbia 15 iš jų, saugių pranešimų apie galimus pažeidimus kanalą turi 12.
Pasak tyrėjų, įmonės dažniau nei savivaldybės viešina savo lygių galimybių situacijos analizę – tai daro 12 iš 20 vertintų įmonių ir 20 iš 60 savivaldybių.
Aukščiausius įvertinimus gavo „Ignitis“, „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) ir „Telia Lietuva“.
„Lygių galimybių principų įgyvendinimui reikia idėjų, komandos įsitraukimo, sąmoningų sprendimų. Šiuos principus „Ignitis grupėje“ siekiame įgyvendinti sistemiškai – nuo atrankos ir atlygio iki profesinio augimo bei lyderystės“, – pranešime cituojamas „Ignitis grupės“ tvarumo vadovas Valentas Neviera.
Tyrimą atlikusi Lietuvos įvairovės chartijos asociacija vertino visas 60 savivaldybių ir 20 didžiausių Lietuvos įmonių, atrinktų pagal 2025 metų pajamas, skelbiamas „Verslo žiniose“.
Analizuoti viešai skelbiami dokumentai, tarp jų strategijos ir veiksmų planai. Pirminiai rezultatai siųsti vertintoms organizacijoms, suteikiant galimybę paviešinti trūkstamą informaciją ir pakoreguoti įvertinimą.
Šia galimybe pasinaudojo keturios įmonės ir 31 savivaldybė. Viešai skelbtų dokumentų turinys vertintas šių metų birželio–rugpjūčio mėnesiais.
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