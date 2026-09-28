Ugniagesiai skambina pavojaus varpais

Dar visai neseniai, prieš tris mėnesius, Varėnos rajone mirė ugniagesys. Atvykęs šalinti nuo kelio nuvirtusio medžio vyras neteko sąmonės – jį ištiko infarktas. Žmonės susmukusį ugniagesį rado jau per vėlai.
Ugniagesys į įvykį važiavo vienas. Kartu turėjo budėti ir kolega, tačiau dėl viršvalandžių tą dieną turėjo laisvadienį. Jeigu būtų važiavę dviese, kaip nurodyta reikalavimuose, vyras galbūt vis dar būtų gyvas.
O situacija ir dabar nesikeičia. 75 proc. ugniagesių vis dar budi vieni.
„Yra, yra, kur dirba, budi po vieną, nes už perdirbtas valandas mes atiduodame poilsio dieną“, – sakė Varėnos rajono priešgaisrinės apsaugos tarnybos direktorius Ramūnas Navickas.
Ugniagesiai sako, kad vieniems dirbti ypač sunku – už viską atsakingas esi pats: vairuoji automobilį, vynioji žarnas, gelbėji žmones.
„Vienam į gaisrą išvažiuoti, tai pati žinot, yra ir vandens telkinį reikia susirasti nepažįstamose vietose. Na, apskritai darbo vienam netrūksta. Ir dviese, ir kur vienam, ir prie mašinos, vienu žodžiu, darbo yra. Tenka už du dirbti vienam“, – pasakojo Valkininkų ugniagesys Deimantas Černiauskas.
Ugniagesiai sako, kad jeigu įvykis didelis, kartais atvyksta savanorių.
„Registruojasi vienas, vienas išeiginę būna už viršvalandžius, o kitas savanoriu registruojasi. Privalo atvykti, jeigu didelis įvykis. Jeigu mažas įvykis, tai susitvarkai ir vienas“, – teigė Valkininkų ugniagesys Rimantas Kazlauskas.
Ugniagesiai pabrėžia, kad norinčiųjų dirbti yra, tačiau tam reikia ir daugiau pinigų, kurių Vidaus reikalų ministerija neduoda.
„Žmogiškųjų išteklių yra, norinčių užtenka, paruošimas yra. Tik fiziškai reikia, kad būtų finansavimas, nes šiemet mūsų finansavimas yra mažesnis nei praėjusiais metais“, – sakė R. Navickas.
Ministerija sako, kad problema seniai žinoma, dar nuo buvusio ministro Vladislavo Kondratovičiaus valdymo laikų.
„Tikrai siekiame išspręsti tą problemą ir svarstome biudžetą, teikiant poreikį. Problema yra išsakyta, bet reikia pastebėti, kad vien pinigais to išspręsti turbūt nepavyks“, – aiškino vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas.
Ugniagesiai skundžiasi ir dėl mažo atlyginimo. Vidutiniškai į rankas jie gauna 1300 eurų.
„Kiekvienas nori daugiau, bet yra kaip yra. Na, aišku, jeigu finansavimas būtų, tai gal ir kažkiek daugiau mokėtų. Čia mes, kaip sakant, yra kaip yra dabar. Tiek moka, taip ir dirbame“, – sakė D. Černiauskas.
Dar viena problema – amžėjimas. Šiuo metu Valkininkuose jauniausiam ugniagesiui – 45-eri, o amžiaus vidurkis – daugiau kaip 50 metų. Jaunimas čia dirbti nesiveržia.
„Jų tiesiog atlyginimas netenkina. Žinote, jaunimo toks atlyginimas tikrai jau netenkins, nes daugiau jam reikia poreikių. Ir mes, kurie dirbame, tai paprasčiausiai dar tas tris dieneles kažkur turime truputį padirbėti“, – pasakojo R. Kazlauskas.
Dėl to dauguma ugniagesių dar ir ūkininkauja, stato namus, remontuoja.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Valstybės kontrolė prieš penkerius metus nustatė ir dar vieną trūkumą, kuris tik aštrėja.
„Audito metu mes jau konstatavome, kad 42 proc. valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos technikos yra senesnė nei 15 metų, nors ekspertai sako, kad ji gali sėkmingai tarnauti 15 metų“, – teigė Valstybės kontrolės srities analitikė Sigita Gorovniova.
Tai reiškia, kad jau prieš penkerius metus dalis technikos buvo pasenusi. O situacija vis dar nesikeičia, net pablogėjo – 40 proc. technikos vis dar sena.
Štai Valkininkų ugniagesiai važinėja rusišku „Kamaz“, kažkada pirktu iš Baltarusijos.
O šią sovietinę mašiną Valkininkų ugniagesiai naudojo dar visai neseniai – prieš ketverius metus.
Dabar ji jau stovi kaip gražus atsiminimas. Techninė apžiūra pasibaigusi, tačiau dar prieš keletą mėnesių buvo ruošiamasi ją naudoti, jeigu kas nors nutiktų naujai mašinai.
Dabar, jeigu „Kamaz“ sugestų, ugniagesiai liktų be mašinos.
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